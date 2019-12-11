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  • «Фратрия» готовится запустить проект для защиты диких животных, угнетаемых в цирках. Это ответ на призывы Запашного «крошить фанатов»

«Фратрия» готовится запустить проект для защиты диких животных, угнетаемых в цирках. Это ответ на призывы Запашного «крошить фанатов»

11 декабря 2019, 11:40
28

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» объявила о подготовке к запуску специальной благотворительной акции для защиты диких животных, угнетаемых в цирках.

«Как показывает жизнь, насильственные действия над животными, которые совершаются в цирках во время подготовки к представлениям, а затем и на самих шоу, приводят к психологическим травмам как у детей, посещающих такие цирки, так у циркачей-дрессировщиков.

Дрессировка предполагает использование крюков, кнутов, палок, электрошокеров, а единственная причина подчинения животного человеку — это страх перед наказанием или голодом.

Наблюдение за страданиями животных травмирует психику детей. Варварское отношение с животными, некоторые виды из которых являются редкими для нашей страны, должно навсегда остаться в прошлом как дурной сон.

Мы уверены, что в XXI веке наше общество должно избавиться от насилия над животными ради потех. Многие страны мира на законодательном уровне ввели запрет на использование диких животных в индустрии развлечений, и мы будем добиваться запрета такой деятельности в России!

За цирки без животных!» – гласит заявление «Фратрии».

  • Вероятнее всего, данный проект является ответом на высказывания дрессировщика Эдгарда Запашного, который предлагал ОМОНу «крошить фанатов».
  • Ранее болельщики «Спартака» обратились в прокуратуру и СК по поводу слов Запашного.

Источник: официальный сайт «Фратрии»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (28)
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Frankfurt Am Main
1576053878
Пусть Запашный сам попрыгает потанцует на публику ((
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oyabun
1576056502
Поддерживаю. И не из за Запашного.
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Asbjorn
1576056803
давно пора цирк с животными запретить
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Дядя Серёжа
1576059280
Выездные цирки-шапито с животными, что приезжают к нам в мелкие города - это вообще Зверинец и это я не про животных.
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zritelx
1576059435
Вот это очень хорошая идея, обласканный властью, поддерживающий все ее начинания, получивший доступ ко всем медиапространствам- решил вместе с братцем что он небожитель и ему все можно и судить он может всяк и каждого, Хорошо если удастся его на место поставить.
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Ковастер
1576060110
Цирк всегда славился дресированными животными. Сам был ребёнком и помню как радовался тюленями и моржам , которые могли крутить шар на носу, как тигры могли прыгать в огненный обруч, а милые собачки ходить на передних лапках никогда не видел детских слез в эти моменты. Ничего тупее придумать не могли? С каждым днём все больше поражаюсь тупости кучки ультрас, возомнившей из себя "Вершителей судеб".
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Ковастер
1576060464
Футбол закончился. Нашли новую жертву своим изрыганиям. Теперь Запашный? Теперь начнётся сбор подписей отмороженых и больных на всю голову. Неужели у людей нет работы , что они всякой хе.ней занимаются. Кто этот бред пропаганды оплачивает?
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general.lizyukov
1576062880
Дебилы, вы бы книжки какие почитали, про дрессуру и содержание диких животных в неволе. Можете отца Запашного почитать. Никаких шокеров и прочей жути. Но откуда вам знать, фантики думать не приучены. Когда ж вас, сук, как на Западе начнут мочить, по серьёзке, а не цацкаться с вами. Кинул камень в полицейского - получи шокером или даже пулю. Не подчинился - на тебе палкой. Вы даже свою команду поддерживать не можете, вам только повод нужен, лишь бы выпендриться.
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МЯСО87
1576065720
Полностью поддерживаю! Это надо заканчивать, так же все контактные зоопарки закрыть к херам.
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Миша13
1576066066
Поддерживаю фанатов.Хватит издеваться над животными.
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