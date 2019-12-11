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    «Фратрия» готовится запустить проект для защиты диких животных, угнетаемых в цирках. Это ответ на призывы Запашного «крошить фанатов»

    Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» объявила о подготовке к запуску специальной благотворительной акции для защиты диких животных, угнетаемых в цирках.

    «Как показывает жизнь, насильственные действия над животными, которые совершаются в цирках во время подготовки к представлениям, а затем и на самих шоу, приводят к психологическим травмам как у детей, посещающих такие цирки, так у циркачей-дрессировщиков.

    Дрессировка предполагает использование крюков, кнутов, палок, электрошокеров, а единственная причина подчинения животного человеку — это страх перед наказанием или голодом.

    Наблюдение за страданиями животных травмирует психику детей. Варварское отношение с животными, некоторые виды из которых являются редкими для нашей страны, должно навсегда остаться в прошлом как дурной сон.

    Мы уверены, что в XXI веке наше общество должно избавиться от насилия над животными ради потех. Многие страны мира на законодательном уровне ввели запрет на использование диких животных в индустрии развлечений, и мы будем добиваться запрета такой деятельности в России!

    За цирки без животных!» – гласит заявление «Фратрии».

    • Вероятнее всего, данный проект является ответом на высказывания дрессировщика Эдгарда Запашного, который предлагал ОМОНу «крошить фанатов».
    • Ранее болельщики «Спартака» обратились в прокуратуру и СК по поводу слов Запашного.

    Источник: официальный сайт «Фратрии»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1521

      Ден 781 6 минут назад

      Ненавижу цирк как раз за это

      0
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      Рейтинг: +1169

      B.G. 22 минуты назад

      Запашный попал! В след.раз, подумает, прежде чем говорить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +416

      _MATRIX_ 25 минут назад

      Это пять.

      1
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      Рейтинг: +6154

      Asbjorn 33 минуты назад

      давно пора цирк с животными запретить

      1
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      Рейтинг: +448

      Rus9I 34 минуты назад

      А Фратрия умеет поставить на место. Братья Запашные, скоро останутся без своего хлеба)

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      Рейтинг: +21272

      oyabun 38 минут назад

      Поддерживаю. И не из за Запашного.

      2
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      Рейтинг: +1311

      Decorhome 48 минут назад

      Око за око

      0
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    • ...
      Рейтинг: +895

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Пусть Запашный сам попрыгает потанцует на публику ((

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