«Фратрия» готовится запустить проект для защиты диких животных, угнетаемых в цирках. Это ответ на призывы Запашного «крошить фанатов»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» объявила о подготовке к запуску специальной благотворительной акции для защиты диких животных, угнетаемых в цирках.

«Как показывает жизнь, насильственные действия над животными, которые совершаются в цирках во время подготовки к представлениям, а затем и на самих шоу, приводят к психологическим травмам как у детей, посещающих такие цирки, так у циркачей-дрессировщиков.

Дрессировка предполагает использование крюков, кнутов, палок, электрошокеров, а единственная причина подчинения животного человеку — это страх перед наказанием или голодом.

Наблюдение за страданиями животных травмирует психику детей. Варварское отношение с животными, некоторые виды из которых являются редкими для нашей страны, должно навсегда остаться в прошлом как дурной сон.

Мы уверены, что в XXI веке наше общество должно избавиться от насилия над животными ради потех. Многие страны мира на законодательном уровне ввели запрет на использование диких животных в индустрии развлечений, и мы будем добиваться запрета такой деятельности в России!

За цирки без животных!» – гласит заявление «Фратрии».