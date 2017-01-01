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    Тер-Закарян: «Неймар всегда плачет судьям на соперников»

    Главный тренер «Монпелье» Мишель Тер-Закарян объяснил, за что многие футболисты играют жестко в отборе против форварда «ПСЖ» Неймара.

    Накануне в рамках матча Лиги 1 «Монпелье» проиграл парижанам (1:3).

    «Неймару свойственно играть, провоцируя соперников из-за отличной техники и дриблинга. Он всегда плачет судьям на тех, кто его обидел.

    Не спорю, Неймар – великолепный игрок. Мне жаль, что в конце игры он разозлился. Я подошел и напомнил ему, что его команда выигрывает 3:1. Он 63 раза перепасовывался с ближним партнером, хотя мог играть нормально. Он сказал мне, что просто отдавал пасы. Это не было неуважением, но это не лучший пример высокомерия над остальными.
    Я сказал ему, что он должен уважать людей. Когда ты звезда чемпионата, нужно соответствовать правильным ценностям. Его отношение с тех пор, как он приехал в Лигу 1 во Франции, видно всем», – заявил Тер-Закарян.

    • 13 октября Неймар получил растяжение мышцы бедра в товарищеском матче за сборную Бразилии.
    • 6 ноября бразилец вернулся к тренировкам.
    • За два года в «ПСЖ» футболист пропустил 50% матчей команды.

    Источник: Goal

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