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    The Telegraph: Артета – основной кандидат на пост тренера «Арсенала»

    «Арсенал» продолжает искать нового главного тренера, который сменит на этом посту уволенного 29 ноября Унаи Эмери.

    По информации The Telegraph, на сегодняшний день главным претендентом на должность считается Микель Артета.

    Лондонский клуб пока не определился, когда приглашать нового тренера – сейчас или по окончании сезона.

    • Артета входит в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
    • После 15 сыгранных матчей «Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.
    • Команда ни разу не победила в девяти последних играх.

    Источник: The Telegraph

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