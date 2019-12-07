The Telegraph: Артета – основной кандидат на пост тренера «Арсенала»

«Арсенал» продолжает искать нового главного тренера, который сменит на этом посту уволенного 29 ноября Унаи Эмери.

По информации The Telegraph, на сегодняшний день главным претендентом на должность считается Микель Артета.

Лондонский клуб пока не определился, когда приглашать нового тренера – сейчас или по окончании сезона.