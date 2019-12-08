Главные новости дня. Каррера возглавил АЕК, «Спартак» проиграл «Ростову»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2019 22:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +233

      kliker 6 минут назад

      Ну всё, можно выдохнуть. Теперь долгая пауза.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13279

      slavutiq70 37 минут назад

      Пажалуй момент истины для Федуна,,,,АЕК совсем не простой клуб,,,,и если Каррера добьётся успеха в АЕКе,,,,,то думаю Федуну не позавидуешь,,

      0
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      Рейтинг: +1909

      Борат 1 час назад

      Вопрос к бомбардиру:
      Как сегодня сыграли селтик и Рейнджерс???
      Олдовое дерби а у вас о нём ни слова,,,

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