Главные новости дня. Каррера возглавил АЕК, «Спартак» проиграл «Ростову»

The Telegraph: Артета – главный кандидат «Арсенала» на пост менеджера.
У «Зенита» рекордный отрыв в РПЛ перед зимней паузой. Только один раз чемпионом становилась команда, не лидировавшая к зиме.
«Арсенал» намерен вернуть Смоллинга в АПЛ и лидирует в гонке за игрока.
Каррера возглавил АЕК.
РПЛ. Дубль Погребняка помог «Уралу» одержать волевую победу над «Крыльями Советов» и опередить «Спартак».
РПЛ. «Сочи» сыграл вничью с «Рубином» и ушел на перерыв последним в таблице.
Болельщики «Спартака» и «Ростова» покинули «Открытие Арену». Многие уходят с центральных трибун.
«Сочи» объявил о назначении Федотова новым главным тренером.
РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на десятом месте.
Тедеско – журналистам: «Надеюсь, встретимся в следующем году. Если я буду еще в «Спартаке».
Вчерашний день – это гениальные голы. Сон забил, протащив мяч через все поле; Суарес – пяткой с острого угла