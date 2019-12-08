«Спартак» поддержал протест болельщиков, ушедших со стадиона во время матча с «Ростовом»

В матче 19-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Ростову» – 1:4.

После 30-й минуты встречи болельщики обеих команд начали покидать стадион в связи с протестом против силовых задержаний фанатов сотрудниками МВД.

Пресс-служба «Спартака» поддержала своих болельщиков, опубликовав фотографию пустой трибуны с фразой: «Фанат – не преступник».

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