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  • «Спартак» поддержал протест болельщиков, ушедших со стадиона во время матча с «Ростовом»

«Спартак» поддержал протест болельщиков, ушедших со стадиона во время матча с «Ростовом»

8 декабря 2019, 21:10
21

В матче 19-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Ростову» – 1:4.

После 30-й минуты встречи болельщики обеих команд начали покидать стадион в связи с протестом против силовых задержаний фанатов сотрудниками МВД.

Пресс-служба «Спартака» поддержала своих болельщиков, опубликовав фотографию пустой трибуны с фразой: «Фанат – не преступник».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Болельщики «Спартака» и «Ростова» покинули «Открытие Арену». Многие уходят с центральных трибун

РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на 10-м месте

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (21)
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Алекс636363
1575828370
фанат как раз чаще всего потенциальный преступник. нормальных людей, идущих на стадион цивилизованно болеть, никто бы и не тронул. значит, вели себя так еще до матча
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Frankfurt Am Main
1575828682
Зюба фашист и го.ндон шлю.ха, который гоняется за деньги, мразь бомжеградское.
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Yev
1575828914
У них "Титаник" идет ко дну, а все обеспокоены конфликтом скрипачей на верхней палубе. Ну-ну, семь футов под килем!
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Завулон new new
1575829072
Нормально так поддержали, еще пару таких поддержек будете в первой лиге болеть придурки.
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GoLenaStop
1575829178
Разобраться надо, кто рулит всем этим "фанатским" поносом. Хохлятскими правосеками попахивает... ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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APchelov
1575829888
Поддержали. Ну-ну. Браво! Всё для болельщиков! Такое чувство, что хозяева в клубе распоясавшаяся шпана
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paracetamol
1575833792
Поддержал протест собственным разгромом?
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kazak161
1575835705
Спартак с "пид>>>>ми" верной дорогой идете!
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Boeung777
1575840661
Лучше бы в футбол играли. Больше от вас ничего не требуется.
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Владислав Vlad
1575869737
Уверен, что наверху просто покрутили у виска и посмеялись. Ребята, это не акция протеста. Это побег с поля битвы. Ну ушли вы и что? Ушли и ушли - вот вердикт такой акции. Когда МаКара уволили - на трибунах все остались. Поорали на Иуду и всё. Вот тогда нужно было уходить, тем самым показать руководству, что вы нужны клубу. Кому вы хотели что-то доказать? Питерскому ОМОНу? Так и нужно было вывешивать баннеры и придумывать кричалки против произвола ментов. А так..... Вы просто ушли и никто этого, кроме команды, не заметил.
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