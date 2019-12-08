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    «Спартак» поддержал протест болельщиков, ушедших со стадиона во время матча с «Ростовом»

    В матче 19-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Ростову» – 1:4.

    После 30-й минуты встречи болельщики обеих команд начали покидать стадион в связи с протестом против силовых задержаний фанатов сотрудниками МВД.

    Пресс-служба «Спартака» поддержала своих болельщиков, опубликовав фотографию пустой трибуны с фразой: «Фанат – не преступник».

    Болельщики «Спартака» и «Ростова» покинули «Открытие Арену». Многие уходят с центральных трибун

    РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на 10-м месте

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +4472

      paracetamol 2 минуты назад

      Поддержал протест собственным разгромом?

      0
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      Рейтинг: +750

      seth343 36 минут назад

      Че то менты не препятствовали выходу, как в питере...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3712

      APchelov 1 час назад

      Поддержали. Ну-ну. Браво! Всё для болельщиков! Такое чувство, что хозяева в клубе распоясавшаяся шпана

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5701

      GoLenaStop 1 час назад

      Разобраться надо, кто рулит всем этим "фанатским" поносом. Хохлятскими правосеками попахивает...
      ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1195

      serhio80 > GoLenaStop 36 минут назад

      Лет 20 не был на фанатке, теперь или на детском или в випке. Но и выездов 30+ вы каким образом оцениваете выезд?

      0
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      Рейтинг: +203

      Завулон new new 1 час назад

      Нормально так поддержали, еще пару таких поддержек будете в первой лиге болеть придурки.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +750

      seth343 > Завулон new new 39 минут назад

      Тебе то не пох ли...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3724

      Yev 1 час назад

      У них "Титаник" идет ко дну, а все обеспокоены конфликтом скрипачей на верхней палубе.
      Ну-ну, семь футов под килем!

      3
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      Рейтинг: +883

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Зюба фашист и го.ндон шлю.ха, который гоняется за деньги, мразь бомжеградское.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11472

      Garrincha58 > Frankfurt Am Main 1 час назад

      ты кто гитлерюгент???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +203

      Завулон new new > Frankfurt Am Main 1 час назад

      Ну понятно, это он вам игру слил......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +883

      Frankfurt Am Main > Garrincha58 58 минут назад

      =))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +727

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Этой службе больше и делать нечего. Об игре что ли писать.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +230

      Алекс636363 1 час назад

      фанат как раз чаще всего потенциальный преступник. нормальных людей, идущих на стадион цивилизованно болеть, никто бы и не тронул. значит, вели себя так еще до матча

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1897

      Борат 1 час назад

      Стыдно за спартак!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1195

      serhio80 > Борат 34 минуты назад

      Иди на куй) стыдно что такого родили)

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