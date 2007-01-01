Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Главные новости дня. «Локомотив» проиграл «Арсеналу» 0:4, «Зенит» разгромил «Динамо»

    Удовлетворена апелляция «Челси» на трансферный запрет. Клуб сможет покупать игроков зимой.

    Роджерс подписал пятилетний контракт с «Лестером».

    «Челси» рассматривает Чалова в качестве замены Жиру.

    Сычев покинул «Пюник», не сыграв ни матча.

    Каррера отправился в Афины, где в ближайшие часы подпишет контракт с АЕКом.

    Фанаты на матчах «Зенит» – «Динамо» и «Арсенал» – «Локомотив» покинули трибуны в первом тайме в знак протеста.

    «Продолжение беспредела?». Полиция не выпускала болельщиков «Динамо» с «Газпром Арены». Они ушли в знак протеста.

    Дзюба забил «Динамо» и единолично возглавил гонку бомбардиров.

    РПЛ. «Локомотив» проиграл «Арсеналу» 0:4. У команды Семина одна победа в последних десяти матчах.

    РПЛ. Гол Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Динамо». Действующие чемпионы лидируют с 11-очковым отрывом.

    Объясняем всю историю с задержанием фанатов «Спартака». Из-за чего? Какие наказания? Связано ли с Дзюбой?

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:19
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +53

      aleksandr1969 5 минут назад

      Комментов нет!!! А странно где рука газпрома которая купила всех!!! Я требую разбора!!! Где вся Москва!! Дайте раздолье,,,,,,,,,,,,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Игорь Тютюкин 5 минут назад

      ФУТБОЛ ТУЛЬСКОГО «АРСЕНАЛА»
      Побеждать — это норма.
      Страх и грубость — в утиль.
      Красно-жёлтая форма.
      Атакующий стиль.

      Игровые задиры.
      Каждый матч, как финал.
      Всех сильней канониры —
      Тульский клуб «Арсенал».

      На футбольное поле
      Он выходит с душой.
      И куражится вволю
      Над защитой чужой.

      Забивать — это норма.
      Лень и трусость — в утиль.
      Красно-жёлтая форма.
      Атакующий стиль.

      Игорь Тютюкин

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53

      aleksandr1969 > Игорь Тютюкин 3 минуты назад

      ))))))))))))))))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      izy 15 минут назад

      Зенит победил,это не удивляет, но Тула дрюкнула паровоз-уважуха!!!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74729
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru