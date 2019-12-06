Главные новости дня. «Локомотив» проиграл «Арсеналу» 0:4, «Зенит» разгромил «Динамо»

Удовлетворена апелляция «Челси» на трансферный запрет. Клуб сможет покупать игроков зимой.
Роджерс подписал пятилетний контракт с «Лестером».
«Челси» рассматривает Чалова в качестве замены Жиру.
Сычев покинул «Пюник», не сыграв ни матча.
Каррера отправился в Афины, где в ближайшие часы подпишет контракт с АЕКом.
Фанаты на матчах «Зенит» – «Динамо» и «Арсенал» – «Локомотив» покинули трибуны в первом тайме в знак протеста.
«Продолжение беспредела?». Полиция не выпускала болельщиков «Динамо» с «Газпром Арены». Они ушли в знак протеста.
Дзюба забил «Динамо» и единолично возглавил гонку бомбардиров.
РПЛ. «Локомотив» проиграл «Арсеналу» 0:4. У команды Семина одна победа в последних десяти матчах.
РПЛ. Гол Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Динамо». Действующие чемпионы лидируют с 11-очковым отрывом.
Объясняем всю историю с задержанием фанатов «Спартака». Из-за чего? Какие наказания? Связано ли с Дзюбой?