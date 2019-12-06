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Главные новости дня. «Локомотив» проиграл «Арсеналу» 0:4, «Зенит» разгромил «Динамо»

6 декабря 2019, 22:19
15

Удовлетворена апелляция «Челси» на трансферный запрет. Клуб сможет покупать игроков зимой.

Роджерс подписал пятилетний контракт с «Лестером».

«Челси» рассматривает Чалова в качестве замены Жиру.

Сычев покинул «Пюник», не сыграв ни матча.

Каррера отправился в Афины, где в ближайшие часы подпишет контракт с АЕКом.

Фанаты на матчах «Зенит» – «Динамо» и «Арсенал» – «Локомотив» покинули трибуны в первом тайме в знак протеста.

«Продолжение беспредела?». Полиция не выпускала болельщиков «Динамо» с «Газпром Арены». Они ушли в знак протеста.

Дзюба забил «Динамо» и единолично возглавил гонку бомбардиров.

РПЛ. «Локомотив» проиграл «Арсеналу» 0:4. У команды Семина одна победа в последних десяти матчах.

РПЛ. Гол Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Динамо». Действующие чемпионы лидируют с 11-очковым отрывом.

Объясняем всю историю с задержанием фанатов «Спартака». Из-за чего? Какие наказания? Связано ли с Дзюбой?

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (15)
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izy
1575660289
Зенит победил,это не удивляет, но Тула дрюкнула паровоз-уважуха!!!
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Игорь Тютюкин
1575660902
ФУТБОЛ ТУЛЬСКОГО «АРСЕНАЛА» Побеждать — это норма. Страх и грубость — в утиль. Красно-жёлтая форма. Атакующий стиль. Игровые задиры. Каждый матч, как финал. Всех сильней канониры — Тульский клуб «Арсенал». На футбольное поле Он выходит с душой. И куражится вволю Над защитой чужой. Забивать — это норма. Лень и трусость — в утиль. Красно-жёлтая форма. Атакующий стиль. Игорь Тютюкин
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aleksandr1969
1575660939
Комментов нет!!! А странно где рука газпрома которая купила всех!!! Я требую разбора!!! Где вся Москва!! Дайте раздолье,,,,,,,,,,,,
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ilichkadr
1575661380
«Локомотив» проиграл «Арсеналу» 0:4 это более чем скромно. Но почему бы не написать, что Арсенал разорвал Дрезину на мелкие части и не все проводницы успели выпрыгнуть из вагонов!? Ну, явно же размазали Локо по стенке и дали пинка под зад!!!!!!!!!!!!
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Retiremen_VMF
1575662076
Я думал только быки котются, а тут локомотив не дает оторваться от пике...
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88serega88
1575662813
я думаю после такого, вообще не ходить всем на матчи!!!!! пустые стадионы!!!!!!!! слава РФПЛ!!!!!!!!!!!!
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Muboraksho
1575665297
Арсеналишу с победой поздравляем.
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deniscom2017
1575696065
Урал чемпион
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РМЗ
1575699604
Арсенал просто зверь .
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ljrljr0505
1575699680
Палыч, что-то неладное в твоем королевстве творится... Вчистую проиграли Арсеналу.. Все по делу. Как ни прискорбно это говорить, но Локо уже давно сам не свой....
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