Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    «Продолжение беспредела?». Полиция не выпускает болельщиков «Динамо» с «Газпром Арены». Они ушли в знак протеста

    Как и планировалось, фанаты «Динамо», равно как и зенитовские, покинули трибуны в первом тайме во время матча 19-го тура РПЛ. Болельщики выразили солидарность с задержанными в выходные спартаковскими фанатами.

    Как пишет телеграм-канал «Гусар впереди Динамо Москва», динамовских фанатов не выпускают с арены сотрудники полиции в масках.

    «Болельщиков «Динамо» не выпускают со стадиона. Продолжение беспредела? Репост!» – информирует источник.

    • Задержания фанатов «Спартака» случились в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
    • Сообщалось о сотнях задержанных.
    • В РПЛ лидирует «Зенит».

    Источник: телеграм-канал «Гусар впереди Динамо Москва»

    Канал о жизни «Динамо». Аудитория - более 1,8 тысячи подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:32
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3698

      APchelov 29 секунд назад

      Хорош уже гнать. Тошнит от этих воплей. Нормальным людям да ещё с детьми рядом с огалделыми фанатами хочется поскорее от этих козлов отделаться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      Vis-ok 2 минуты назад

      Петарду взорвут, все акабы разбегутся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Lexxei1985 2 минуты назад

      Они пытаются вернуть их га стадион. Их команда летит без вариантов, а они поддались на провакацию и кинули ее... Грош цена таким фанатам. Одно название

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2477

      Сармат Ростов 2 минуты назад

      Народное достояние...
      БРАВО, ПИТЕР(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +322

      tushkanlz 5 минут назад

      Выпускать должны и обязаны всех и всегда ! Впускать - дело другое..,но выпускать всегда!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +731

      evgevg13 5 минут назад

      без комментариев...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Мудакам 9 минут назад

      и то стало, ясно как делают чемпионов у нас в стране. В стране допинг не нужен

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      From1945 12 минут назад

      Новиков, уводи команду с поля! Это не игра, это фарс!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Lexxei1985 > From1945 7 минут назад

      Бедное "Динамо" задавили карточками и назначением пенальти)) так это в твоем мозгу выглядит?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +169

      Мудакам > From1945 5 минут назад

      ты прав, старикан! играть там, где твоих болел, САМЫХ ПОРЯДОЧНЫХ В СТРАНЕ ДИНАМОВСКИХ БОЛЕЛ, прессуют! а зеня за бабки все равно будет "чемпионом"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1128

      B.G. 13 минут назад

      Почитал кометы других болел....присоединяюсь к их многочисленным, верным, высказыванием.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1249

      rash1959 13 минут назад

      Забыли власти манежку в 2010-м, сильно тогда обоsрались. Доведут до того, что в 2019 покруче может случится.

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74729
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru