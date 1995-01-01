«Продолжение беспредела?». Полиция не выпускает болельщиков «Динамо» с «Газпром Арены». Они ушли в знак протеста

Хорош уже гнать. Тошнит от этих воплей. Нормальным людям да ещё с детьми рядом с огалделыми фанатами хочется поскорее от этих козлов отделаться
Как и планировалось, фанаты «Динамо», равно как и зенитовские, покинули трибуны в первом тайме во время матча 19-го тура РПЛ. Болельщики выразили солидарность с задержанными в выходные спартаковскими фанатами.
Как пишет телеграм-канал «Гусар впереди Динамо Москва», динамовских фанатов не выпускают с арены сотрудники полиции в масках.
«Болельщиков «Динамо» не выпускают со стадиона. Продолжение беспредела? Репост!» – информирует источник.
- Задержания фанатов «Спартака» случились в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
- Сообщалось о сотнях задержанных.
- В РПЛ лидирует «Зенит».
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