«Продолжение беспредела?». Полиция не выпускает болельщиков «Динамо» с «Газпром Арены». Они ушли в знак протеста

Как и планировалось, фанаты «Динамо», равно как и зенитовские, покинули трибуны в первом тайме во время матча 19-го тура РПЛ. Болельщики выразили солидарность с задержанными в выходные спартаковскими фанатами.

Как пишет телеграм-канал «Гусар впереди Динамо Москва», динамовских фанатов не выпускают с арены сотрудники полиции в масках.

«Болельщиков «Динамо» не выпускают со стадиона. Продолжение беспредела? Репост!» – информирует источник.