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    РПЛ. «Зенит» сыграет с «Динамо», «Локомотив» – с тульским «Арсеналом» ⚽

    В пятницу пройдут два матча 19-го тура российской Премьер-лиги.

    «Локомотив» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», а «Зенит» дома примет московское «Динамо».

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва)

    6 декабря, 19:30 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва)

    6 декабря, 19:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Тамбов – Оренбург

    7 декабря, 14:00 мск

    Краснодар – ЦСКА (Москва)

    7 декабря, 16:30 мск

    Ахмат (Грозный) – Уфа

    7 декабря, 19:00 мск

    Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург)

    8 декабря, 14:00 мск

    Сочи – Рубин (Казань)

    8 декабря, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    8 декабря, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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