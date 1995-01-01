РПЛ. «Зенит» сыграет с «Динамо», «Локомотив» – с тульским «Арсеналом» ⚽

В пятницу пройдут два матча 19-го тура российской Премьер-лиги.
«Локомотив» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», а «Зенит» дома примет московское «Динамо».
Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур
Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва)
6 декабря, 19:30 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва)
6 декабря, 19:30 мск
7 декабря, 14:00 мск
7 декабря, 16:30 мск
7 декабря, 19:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург)
8 декабря, 14:00 мск
8 декабря, 16:30 мск
Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)
8 декабря, 19:00 мск