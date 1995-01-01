Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    Главные новости дня. Слуцкий может возглавить греческий АЕК, «Милан» отказался от трансфера Миранчука

    Ибрагимович согласовал условия контракта с «Миланом».

    Покеттино согласился возглавить «МЮ».

    «Спартак»: «Обеспокоены задержаниями в Петербурге. Намерены юридически помочь нашему заводящему».

    Утверждены корзины для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Россия – в одной корзине с Австрией, Уэльсом и Чехией.

    УЕФА планирует изменить формат европейского отбора на ЧМ-2022.

    Слуцкий может возглавить греческий АЕК.

    «Милан» отказался от трансфера Алексея Миранчука.

    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм», «Челси» победил «Астон Виллу».

    Моуринью говорил, что Рэшфорд слишком мало забивает – сегодня у него два гола «Тоттенхэму»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:26
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74709
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru