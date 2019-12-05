Главные новости дня. Слуцкий может возглавить греческий АЕК, «Милан» отказался от трансфера Миранчука

Ибрагимович согласовал условия контракта с «Миланом».
Покеттино согласился возглавить «МЮ».
«Спартак»: «Обеспокоены задержаниями в Петербурге. Намерены юридически помочь нашему заводящему».
Утверждены корзины для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Россия – в одной корзине с Австрией, Уэльсом и Чехией.
УЕФА планирует изменить формат европейского отбора на ЧМ-2022.
Слуцкий может возглавить греческий АЕК.
«Милан» отказался от трансфера Алексея Миранчука.
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм», «Челси» победил «Астон Виллу».
Моуринью говорил, что Рэшфорд слишком мало забивает – сегодня у него два гола «Тоттенхэму»
Источник: Бомбардир.ру