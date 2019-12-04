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    Семак: проблем с алкоголем у Лунева нет

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева связано с алкоголем.

    «Не понимаю, откуда у этой истории растут ноги. Возможно, была взята из аэропорта. Таких проблем нет. К сожалению, из-за травмы, которую мы пытались вылечить в краткосрочной перспективе, он пропустил неделю тренировок, вернулся, но проблема никуда не ушла. Мы дали еще время на лечение своих болячек, чтобы к первому сбору пришел в норму и работал вместе с командой», – сказал Семак.

    • Летом футболист устроил скандал в аэропорту «Внуково», на него составляли протокол о мелком хулиганстве. Как писал телеграм-канал Baza, Лунев был в нетрезвом состоянии.
    • Голкипер не играет с начала октября.
    • Семак заявлял, что хроническое повреждение мешает вратарю тренироваться и играть.

    «Рейтинг букмекеров»: Лунева вывели из состава «Зенита» из-за несоблюдения режима

    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 15:33
    Комментарии13
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      Рейтинг: +74716

      zigbert 1 минуту назад

      Детективная история.

      0
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      Рейтинг: +476

      Dizgen 21 минуту назад

      Лжец

      1
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      Рейтинг: +132

      Semenycch 25 минут назад

      Ну хорошо хоть не пьет, так ведь и нормально не играет уже давно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17829

      Боцман59rus 57 минут назад

      Перспективных вратарей море, да и Кержаков на уровне, кто вс помнит про Лунева через год? С его рожей стоять за дубль Уфы

      1
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      Рейтинг: +1268

      playsh 1 час назад

      Семак правду говорит.У Лунёва нет проблем с алкоголем, у него с алкоголем полная любовь и согласие.

      2
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      Рейтинг: +132

      Semenycch > playsh 18 минут назад

      Колко и смешно! Уважаю! :)

      0
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      Рейтинг: +478

      S.K.V. 1 час назад

      ЗОЖ

      0
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      Рейтинг: +1819

      Томик 2 часа назад

      Нет у него проблем с алкоголем. Он его любит, какие тут могут быть проблемы?

      3
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      Рейтинг: +4477

      Lester84 2 часа назад

      С алкоголем нет, а с похмельем есть

      1
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      Рейтинг: +7776

      alex1951 2 часа назад

      У вас несчастные случаи на работе были? ....
      Неееет....
      Буудють......
      Так и с Люунёёвым)))

      1
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      Рейтинг: +12874

      bset 2 часа назад

      У Еременко тоже проблем с алкоголем не было))

      3
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      Рейтинг: +8577

      KLIM777 > bset 1 час назад

      а носик любил парфюмить

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