Семак: проблем с алкоголем у Лунева нет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева связано с алкоголем.

«Не понимаю, откуда у этой истории растут ноги. Возможно, была взята из аэропорта. Таких проблем нет. К сожалению, из-за травмы, которую мы пытались вылечить в краткосрочной перспективе, он пропустил неделю тренировок, вернулся, но проблема никуда не ушла. Мы дали еще время на лечение своих болячек, чтобы к первому сбору пришел в норму и работал вместе с командой», – сказал Семак.

Летом футболист устроил скандал в аэропорту «Внуково», на него составляли протокол о мелком хулиганстве. Как писал телеграм-канал Baza, Лунев был в нетрезвом состоянии.

Голкипер не играет с начала октября.

Семак заявлял, что хроническое повреждение мешает вратарю тренироваться и играть.

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