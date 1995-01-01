Суд оштрафовал 19 фанатов «Спартака» за нецензурную брань на улице в Петербурге

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес постановления о привлечении к административной ответственности 19 футбольных болельщиков.

Фанаты были задержаны перед игрой «Спартака» и «Зенита» мелкое хулиганство (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ), сообщает «Спорт-Экспресс». Суд наказал болельщиков штрафом в размере 500 рублей каждому. Нарушители признали вину.

В пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что ночью накануне матча на Волковском проспекте группа фанатов нарушила общественный порядок в присутствии посторонних граждан. Болельщики нецензурно выражались, тем самым совершив мелкое хулиганство.

Сообщение о нарушении в дежурную часть 27 отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району поступило от неизвестного гражданина.

По информации издания «Фонтанка», накануне матча правоохранители задержали более 80 фанатов.

Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.

«Мутко против»: в Петербурге начались суды над фанатами «Спартака»