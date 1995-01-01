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    Суд оштрафовал 19 фанатов «Спартака» за нецензурную брань на улице в Петербурге

    Фрунзенский районный суд Петербурга вынес постановления о привлечении к административной ответственности 19 футбольных болельщиков.

    Фанаты были задержаны перед игрой «Спартака» и «Зенита» мелкое хулиганство (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ), сообщает «Спорт-Экспресс». Суд наказал болельщиков штрафом в размере 500 рублей каждому. Нарушители признали вину.

    В пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что ночью накануне матча на Волковском проспекте группа фанатов нарушила общественный порядок в присутствии посторонних граждан. Болельщики нецензурно выражались, тем самым совершив мелкое хулиганство.

    Сообщение о нарушении в дежурную часть 27 отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району поступило от неизвестного гражданина.

    • По информации издания «Фонтанка», накануне матча правоохранители задержали более 80 фанатов.
    • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.

    «Мутко против»: в Петербурге начались суды над фанатами «Спартака»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +727

      seth343 13 минут назад

      быстров сообщил)))

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      Рейтинг: +72

      Авек плезир 17 минут назад

      "Сообщение о нарушении поступило от неизвестного гражданина"

      По имени Артём

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      Рейтинг: +679

      evgevg13 21 минуту назад

      Ну всё по справедливости. За помелом надо следить.

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