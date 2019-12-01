Главные новости дня. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак», двухлетняя дочь Афобе скончалась от инфекции

Павлюченко дебютировал за любительский ЦДКА. За него играют Билялетдинов, Алдонин, Каряка.

«Милан» намерен представить Ибрагимовича 15-го декабря – в юбилей клуба.

Матч «Монако» – «ПСЖ» перенесли. В Монако есть угроза наводнения.

РПЛ. «Локомотив» дома проиграл «Динамо».

Серия А. «Интер» обыграл СПАЛ и вышел в лидеры, «Милан» вырвал победу у «Пармы».

Болельшики «Спартака» начали оскорблять Дзюбу. На стадионе включили глушилки, от которых болят уши.

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» не сумел обыграть «Астон Виллу», «Лестер» победил «Эвертон».

РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков.

Тедеско: «Чистейший пенальти в эпизоде с Ракицким. Если так будет продолжаться, зачем играть в футбол?».

Двухлетняя дочь бывшего нападающего «Арсенала» Афобе скончалась от инфекции.

Три удивительные вратарские истории – за один день!