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Главные новости дня. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак», двухлетняя дочь Афобе скончалась от инфекции

1 декабря 2019, 23:53
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Павлюченко дебютировал за любительский ЦДКА. За него играют Билялетдинов, Алдонин, Каряка.

«Милан» намерен представить Ибрагимовича 15-го декабря – в юбилей клуба.

Матч «Монако» – «ПСЖ» перенесли. В Монако есть угроза наводнения.

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Болельшики «Спартака» начали оскорблять Дзюбу. На стадионе включили глушилки, от которых болят уши.

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РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков.

Тедеско: «Чистейший пенальти в эпизоде с Ракицким. Если так будет продолжаться, зачем играть в футбол?».

Двухлетняя дочь бывшего нападающего «Арсенала» Афобе скончалась от инфекции.

Три удивительные вратарские истории – за один день!

Источник: Бомбардир.ру
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