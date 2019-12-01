Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Главные новости дня. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак», двухлетняя дочь Афобе скончалась от инфекции

    Павлюченко дебютировал за любительский ЦДКА. За него играют Билялетдинов, Алдонин, Каряка.

    «Милан» намерен представить Ибрагимовича 15-го декабря – в юбилей клуба.

    Матч «Монако» – «ПСЖ» перенесли. В Монако есть угроза наводнения.

    РПЛ. «Локомотив» дома проиграл «Динамо».

    Серия А. «Интер» обыграл СПАЛ и вышел в лидеры, «Милан» вырвал победу у «Пармы».

    Болельшики «Спартака» начали оскорблять Дзюбу. На стадионе включили глушилки, от которых болят уши.

    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» не сумел обыграть «Астон Виллу», «Лестер» победил «Эвертон».

    РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков.

    Тедеско: «Чистейший пенальти в эпизоде с Ракицким. Если так будет продолжаться, зачем играть в футбол?».

    Двухлетняя дочь бывшего нападающего «Арсенала» Афобе скончалась от инфекции.

    Три удивительные вратарские истории – за один день!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2019 23:53
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74680
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru