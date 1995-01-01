Бундеслига. «Боруссия» М обыграла «Фрайбург» и возглавила турнирную таблицу

В матче 13-го тура Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» одержала победу над «Фрайбургом» со счетом 4:2.

Дублем в составе «Боруссии» отметился нападающий Брель Эмболо. Еще по одному мячу в свой актив записали Маркус Тюрам и Патрик Херрманн. У «Фрайбурга» отличились Джонатан Шмид и Лукас Холер.

Благодаря этой победе «Боруссия» (28 очков) вышла на первое место в турнирной таблице. «Фрайбург» (22) остался на шестой строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 13-й тур

Боруссия Менхенгладбах – Фрайбург – 4:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Тюрам, 3; 1:1 – Шмид, 6; 2:1 – Эмболо, 46; 3:1 – Херрманн, 51; 3:2 – Холер, 58; 4:2 – Эмболо, 71.

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