Форвард Златан Ибрагимович близок к достижению договоренности с «Миланом». Официальное предложение уже находится у шведа.
Как пишет Football Italia, миланцы намерены представить форварда 15-го декабря – в день 120-летия клуба. Планируется, что контракт между сторонами будет рассчитан на 18 месяцев.
- 1-го января у Ибрагимовича заканчивается контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».
- Ранее форвард выступал за «Ювентус», «Интер» и «Милан».
- В составе последних Златан числился с 2010-го по 2012-й и выигрывал чемпионат Италии.