Форвард Златан Ибрагимович близок к достижению договоренности с «Миланом». Официальное предложение уже находится у шведа.

Как пишет Football Italia, миланцы намерены представить форварда 15-го декабря – в день 120-летия клуба. Планируется, что контракт между сторонами будет рассчитан на 18 месяцев.