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    «Милан» намерен представить Ибрагимовича 15-го декабря – в юбилей клуба

    Форвард Златан Ибрагимович близок к достижению договоренности с «Миланом». Официальное предложение уже находится у шведа.

    Как пишет Football Italia, миланцы намерены представить форварда 15-го декабря – в день 120-летия клуба. Планируется, что контракт между сторонами будет рассчитан на 18 месяцев.

    • 1-го января у Ибрагимовича заканчивается контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».
    • Ранее форвард выступал за «Ювентус», «Интер» и «Милан».
    • В составе последних Златан числился с 2010-го по 2012-й и выигрывал чемпионат Италии.

    Источник: Football Italia

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