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  • Главные новости утра. «Тоттенхэм» пригласил 15-летнего болбоя на командный ужин, Градецки потерял линзы и 20 минут ничего не видел в матче с «Баварией»

Главные новости утра. «Тоттенхэм» пригласил 15-летнего болбоя на командный ужин, Градецки потерял линзы и 20 минут ничего не видел в матче с «Баварией»

1 декабря 2019, 12:00

Градецки: «Потерял контактные линзы в первом тайме матча с «Баварией». Я не видел ничего 20 минут»

Платини: «Де Брюйне должен жаловаться на жеребьевку Евро-2020 политикам Бельгии»

«Тоттенхэм» пригласил 15-летнего болбоя на командный ужин. Мальчик помог лондонцам забить «Олимпиакосу» в Лиге чемпионов

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The Telegraph: друзья советуют Покеттино не идти в «Арсенал», а дождаться предложений от «Реала» и «Баварии»

Источник: Бомбардир.ру
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