Шесть человек оскорбляли Дзюбу на матче молодежек «Зенита» и «Спартака». Их задержали

Несколько болельщиков скандировали нецензурные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матче молодежного первенства РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0). Нарушителей в количестве шести человек задержали, информирует «Фонтанка».
Задержанные оказались совершеннолетними. Сам Дзюба на этой неделе сказал, что равнодушен к оскорблениям с трибун.
- Дзюба на текущей неделе помог «Зениту» победить «Лион» в Лиге чемпионов.
- В последние выходные на матче «Урал» – «Спартак» фанаты гостей оскорбляли Дзюбу.
- «Спартак» за это оштрафовали.