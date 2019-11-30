Шесть человек оскорбляли Дзюбу на матче молодежек «Зенита» и «Спартака». Их задержали

Несколько болельщиков скандировали нецензурные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матче молодежного первенства РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0). Нарушителей в количестве шести человек задержали, информирует «Фонтанка».

Задержанные оказались совершеннолетними. Сам Дзюба на этой неделе сказал, что равнодушен к оскорблениям с трибун.