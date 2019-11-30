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    Шесть человек оскорбляли Дзюбу на матче молодежек «Зенита» и «Спартака». Их задержали

    Несколько болельщиков скандировали нецензурные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матче молодежного первенства РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0). Нарушителей в количестве шести человек задержали, информирует «Фонтанка».

    Задержанные оказались совершеннолетними. Сам Дзюба на этой неделе сказал, что равнодушен к оскорблениям с трибун.

    • Дзюба на текущей неделе помог «Зениту» победить «Лион» в Лиге чемпионов.
    • В последние выходные на матче «Урал» – «Спартак» фанаты гостей оскорбляли Дзюбу.
    • «Спартак» за это оштрафовали.

    Источник: «Фонтанка»

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