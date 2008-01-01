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    Головин: «Монако» заслуживает 2-3 места в чемпионате Франции, а не то, что есть сейчас»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результаты команды в Лиге 1.

    «Сейчас я чувствую себя как дома. Считаю, что должен помогать команде по максимуму – сам делать результат и добиваться вместе с «Монако» более высокого места. Мы заслуживаем второго-третьего места в чемпионате Франции, а не то, что есть сейчас.

    Согласен с тренером – у меня бывают моменты, в которых я могу решать эпизод сам. Иногда случается, что я принимаю не то решение в концовке эпизода. Не знаю, с чем связано, может, с опытом. Но я буду улучшать этот момент, 100%. Я привык много бегать. Не думаю, что это связано со скоростью принятия решений. С трибуны все может казаться легко и просто, но на поле все сложнее. Так что я считаю, что много бегать – это неплохо», – сказал Головин.

    • После 14 туров «Монако» занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1.
    • Монегаски отстают на 7 очков от идущего на втором месте «Марселя».
    • Головин в этом сезоне сыграл 12 матчей, забил три гола и отдал два ассиста.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:46
    Комментарии6
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      Рейтинг: +438

      S.K.V. 12 минут назад

      Вы заслуживаете ровно то где вы сейчас.

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      Рейтинг: +199

      Ушат Помоев 12 минут назад

      Сашка молодец только бы красных карточек поменьше!Гладишь повыше в таблице были бы!!!

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      Рейтинг: +4208

      hevbn 28 27 минут назад

      Абсолютно согласен с Александром, по составу Монако уступает во Франции только Парижу , но самое главное, что если Жардиму удастся наконец то найти по настоящему основной состав, чем Монако и занимается последние два сезона , то 2-3 место будет вполне реально учитывая плотность чемпионата и то что по настоящему стабильную игру не может показывать никто во Франции разве что тот же Париж, Лион и тот же Монако.Но у каждой из этих команд есть свои причины на нестабильные результаты , но если им удастся решить те проблемы которые у них сейчас есть то думаю именно эта тройка может сыграть в ЛЧ от Франции, чего я им и желаю.

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      Рейтинг: +984

      Etiainen 30 минут назад

      Если бы играть умели, то не были бы 14

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      Рейтинг: +4280

      серега кашин 49 минут назад

      ну и почему же вы второй сезон в полной ж...

      1
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      Рейтинг: +3661

      Yev 1 час назад

      А тебе Золотой Мяч и Золотую Бутса.
      Вот что значит ходить зимой без шапки.
      Совсем с мозгами плохо.

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