Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Фанат «Зенита» получил год и восемь месяцев колонии за драку с росгвардейцем

    Петербуржец Артур Данилов приговорен к одному году и восьми месяцам колонии-поселения по делу о применении насилия к представителю власти, сообщает «Медуза».

    Данилова осудили за удар, нанесенный сотруднику Росгвардии. В перерыве матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) произошел конфликт между группой фанатов и сотрудниками правоохранительных органов. Данилов «из хулиганских побуждений» ударил росгвардейца ногой. Подсудимый не признал своей вины.

    • Ранее за участие в драке с ОМОНом на стадионе «Зенита» были осуждены еще трое болельщиков. Один из них получил один год колонии-поселения, двое были приговорены к штрафам в размере 15 и 20 тысяч рублей.

    «Зенит» – об инциденте с ОМОНом: «Будет расследование, чтобы предотвратить подобные конфликты в будущем»

    Источник: «Медуза»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:16
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +319

      папа сибиряк 6 минут назад

      дык за бумажный стаканчик больше дали, легко отделался парень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: 0

      pashtex 12 минут назад

      Бедная фаната

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2825

      Путник 13 22 минуты назад

      Росгвардейцы перестали быть мужчинами - ранимые девочки на службе диктатора . Позор тем кто там служит.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74612
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru