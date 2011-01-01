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    Daily Mail: «Арсенал» может заменить Эмери на Нуну

    «Арсенал» заинтересован в услугах главного тренера «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.

    Руководство недовольно слабым стартом лондонцев в АПЛ и готово расстаться с Унаи Эмери.

    По информации источника, главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту – приоритетный вариант для «Арсенала».

    45-летний специалист выиграл титул Чемпионшипа два года назад и занял 7-е место в английской Премьер-лиге в прошлом сезоне.

    Оценивается, что переезд Санту в Лондон в середине сезона маловероятно, поэтому не исключается вариант, что после увольнения Эмери клубом некоторое время будет руководить его действующий помощник Фредди Юнберг или тренер академии Стив Боулд.

    Источник: Daily Mail

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