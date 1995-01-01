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    Уэльс готов принять матчи Евро-2020 в случае отстранения России

    В случае переноса трех игр группового этапа и матча четвертьфинала Евро-2020, которые должны пройти в Петербурге, УЕФА будет искать новое место проведения этих матчей.

    Если УЕФА отстранит Россию от проведения Евро-2020 по рекомендации WADA, Уэльс станет одним из главных кандидатов на статус новой страны-хозяйки турнира, пишет Wales Online.

    В Футбольной ассоциации Уэльса ожидают, что игры все-таки состоятся в Петербурге. Если УЕФА согласится с WADA, валлийцы будут претендовать на проведение Евро-2020. Валлийцы считают, что у них есть веские аргументы – например, их первоначальная заявка на проведение Евро-2020 была названа «технически превосходной».

    • Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому ФИФА отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил.
    • WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
    • Итоговое решение WADA примет 9 декабря. У России будет 21 день, чтобы опротестовать рекомендации агенства.

    Глава РУСАДА: «Есть вероятность, что Россию лишат права проведения Евро-2020»

    Журналист Ингл: «Рекомендации WADA не распространяются на Евро-2020. Дисквалификация России может затронуть только ЧМ»

    Источник: Wales Online

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1770

      neveldomha 41 секунду назад

      Крысы

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      Рейтинг: +2340

      Черкизовский Кот 13 минут назад

      "Х... вам, понятно? Х...!!!"

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1159

      playsh 25 минут назад

      Уэльс , член вам по всему грызлу. Вадика Евсеева забыли,что ли?

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