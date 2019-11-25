Руководитель проекта ВАР в России: «В феврале провайдер увезет ВАР-фургоны из страны»

Руководитель проекта по внедрению системы ВАР в России Леонид Калошин рассказал о том, что провайдер увезет VAR-фургоны из страны в феврале.

— Сейчас в РПЛ функционируют два VAR-фургона. Их будет больше?

— Это невозможно. Фургоны принадлежат нашему технологическому провайдеру Hawk-Eye. Они задействованы по всему миру, и после 1 февраля оба фургона должны будут уехать. То есть с этого дня ни одного фургона VAR в России не будет.

— Что делать?

— Строить VAR-центр и запускать его к старту второй части сезона. Чем раньше он будет построен и протестирован, тем лучше.

— Почему провайдер увозит фургоны?

— В соответствии с изначальным планом. Но в дальнейшем они нам понадобятся. Например, в последнем туре РПЛ все матчи начинаются в одно и то же время. В VAR-центре планируется пять рабочих комплексов, но матчей-то — восемь. То есть придется привлекать три фургона. Плюс фургон необходим для обучения, в том числе новых групп судей и видео-ассистентов.