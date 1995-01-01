Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    Руководитель проекта ВАР в России: «В феврале провайдер увезет ВАР-фургоны из страны»

    Руководитель проекта по внедрению системы ВАР в России Леонид Калошин рассказал о том, что провайдер увезет VAR-фургоны из страны в феврале.

    — Сейчас в РПЛ функционируют два VAR-фургона. Их будет больше?

    — Это невозможно. Фургоны принадлежат нашему технологическому провайдеру Hawk-Eye. Они задействованы по всему миру, и после 1 февраля оба фургона должны будут уехать. То есть с этого дня ни одного фургона VAR в России не будет.

    — Что делать?

    — Строить VAR-центр и запускать его к старту второй части сезона. Чем раньше он будет построен и протестирован, тем лучше.

    — Почему провайдер увозит фургоны?

    — В соответствии с изначальным планом. Но в дальнейшем они нам понадобятся. Например, в последнем туре РПЛ все матчи начинаются в одно и то же время. В VAR-центре планируется пять рабочих комплексов, но матчей-то — восемь. То есть придется привлекать три фургона. Плюс фургон необходим для обучения, в том числе новых групп судей и видео-ассистентов.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:45
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +126

      Hektor 84 19 минут назад

      А обещали вар со второго круга на каждом матче

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10529

      vladimir-7 22 минуты назад

      ВОР-фургоны с судьями уедут, скорее всего, в Воркуту или Магадан.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      mama1991 1 час назад

      не понимаю почему не купить оборудование сони 960 кадров в секунду, и смотреть. на смартфонах у всех почти есть такая функция, ситуация вся эта мне напоминает сон, где ты вроде убегаешь, но не можешь убежать....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +717

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Судейский корпус-балаган не пуганых бездельников. На ровном месте из простого видеоповтора -придумали целую систему отмывания денег. Причём тут фургоны, зачем система обучения??? Это что нужно обучить операторов показать всё в том ракурсе, что нужно отдельным лицам?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +164

      Граф2019 1 час назад

      не варит у нас VAR ,пусть катятся восвояси...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +242

      логист 1 час назад

      в хоккее судья подъехал и просто посмотрел повтор на экране а в футболе целый фургон привезти нужно что бы также посмотреть в долбаный экран. Толи я дурак толи лыжи не едут

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +857

      Чец 1 час назад

      Поиграли в честное судейство и хватит, не доросли еще.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      helllacoste 1 час назад

      Голубой фургон бежит качается..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      Baggio1986 1 час назад

      Нае..бывают народ в наглую,расстрелять бы вас олигархи ху..евы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +303

      Кирпичный 1 час назад

      Как сказал классик. Не ту страну назвали Гондурасом.

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74569
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru