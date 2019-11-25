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  • Руководитель проекта ВАР в России: «В феврале провайдер увезет ВАР-фургоны из страны»

Руководитель проекта ВАР в России: «В феврале провайдер увезет ВАР-фургоны из страны»

25 ноября 2019, 20:45
36

Руководитель проекта по внедрению системы ВАР в России Леонид Калошин рассказал о том, что провайдер увезет VAR-фургоны из страны в феврале.

— Сейчас в РПЛ функционируют два VAR-фургона. Их будет больше?

— Это невозможно. Фургоны принадлежат нашему технологическому провайдеру Hawk-Eye. Они задействованы по всему миру, и после 1 февраля оба фургона должны будут уехать. То есть с этого дня ни одного фургона VAR в России не будет.

— Что делать?

— Строить VAR-центр и запускать его к старту второй части сезона. Чем раньше он будет построен и протестирован, тем лучше.

— Почему провайдер увозит фургоны?

— В соответствии с изначальным планом. Но в дальнейшем они нам понадобятся. Например, в последнем туре РПЛ все матчи начинаются в одно и то же время. В VAR-центре планируется пять рабочих комплексов, но матчей-то — восемь. То есть придется привлекать три фургона. Плюс фургон необходим для обучения, в том числе новых групп судей и видео-ассистентов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (36)
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InterMilLano1908
1574704773
Чему там млять обучаться?! Судья дал свисток, ты на компе перемотал, посмотрел эпизод и все... Накуя там отдельный вагон ВАР???? Да любой бы за пару дней бы обучился, лучше бы футбольные правила учили...
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Frenzybm
1574705176
Какое то тупое отмывание бабла у всех на глазах. Посмотрели повтор с обычных камер со всех ракурсов и приняли решение, всё! Какие к черту фургоны, что там особенного, без чего не обойтись???
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Кирпичный
1574705551
Как сказал классик. Не ту страну назвали Гондурасом.
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Baggio1986
1574705699
Нае..бывают народ в наглую,расстрелять бы вас олигархи ху..евы
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лоист
1574705894
в хоккее судья подъехал и просто посмотрел повтор на экране а в футболе целый фургон привезти нужно что бы также посмотреть в долбаный экран. Толи я дурак толи лыжи не едут
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Кузьмич на трибуне
1574706935
Судейский корпус-балаган не пуганых бездельников. На ровном месте из простого видеоповтора -придумали целую систему отмывания денег. Причём тут фургоны, зачем система обучения??? Это что нужно обучить операторов показать всё в том ракурсе, что нужно отдельным лицам?
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polt
1574712614
С нашей стороны все это время ничего не предпринималось, что ли? Одна болтовня про ВАР? Позорище.
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Давид59
1574713770
Система ВАР не такая уж и сложная. Там все основано на передаче картинки с разных камер в один вагон. Плюс к этому построение линий офсайда на экране. Чего они из этого проблему устраивают? Явно РосПил
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САДЫЧОК
1574716580
Самое смешное-это , то как ВАР , работает у нас ! Сидят в , этом вагоне несколько пердунов и хором закрывают глаза ! .. Вот , корень зла !
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Great Tartaria
1574716913
какие фургоны ?что за нае..... закажите судьям 8 планшетов с али экспресс и пусть смотрят повторы Матч тв... проблема то..... ВЫ ЧМ с ВАРом как проводили??? куда все дели? очередной распил бабла. главу РФС к ответу!
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