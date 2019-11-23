Малком: «Барселона» контактировала со мной по поводу возвращения»

Вингер «Зенита» Малком заявил, что «Барселона» проявляла заинтересованность в его возвращении в клуб.

«Могу сказать, что «Барселона» контактировала со мной по поводу возвращения. Каждый раз, когда тренер давал мне возможность сыграть, я делал свою работу. И думаю, что делал ее хорошо. Вот почему болельщики «Барсы» любят меня», – сказал бразилец в интервью RMC Sport.