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    «Кирюша, мамочка ждет тебя после матча». ЦСКА ответил на кричалку фанатов «Кирилл Набабкин – ухажер для своей мамки»

    В России празднуется день матери. ЦСКА в твиттере ответил на кричалку болельщиков «Кирилл Набабкин – ухажер для своей мамки».

    Клуб опубликовал шуточное видео с мамой футболиста, которая из ванной говорит: «Кирюша, мамочка ждет тебя после матча, не задерживайся, ухажер». После этого шлет воздушный поцелуй.

    «Уберите детей от экрана, далее — шок-контент», – подписала видео пресс-служба ЦСКА.

    • 33-летний защитник провел в сезоне РПЛ пять матчей.
    • Набабкин играет за ЦСКА с 2010 года.
    • Москвичи в РПЛ идут четвертыми.

    Источник: твиттер ЦСКА

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