Главные новости дня. Моуринью выиграл в дебютном матче, Дзюба догнал Соболева и Шомуродова в гонке бомбардиров

«Барселона» хочет купить двух защитников и форварда.

«Зенит» отказался покупать Олмо за 40 миллионов.

«Зенит» победил «Рубин» благодаря голу Дзюбы.

Дзюба догнал Соболева и Шомуродова в гонке бомбардиров РПЛ.

«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в дебютном матче Моуринью.

«Динамо» благодаря двум голам с пенальти обыграло «Ростов».

Филипп – о победном голе «Ростову»: «В Англии бы такой пенальти не поставили. ВАР портит игру».

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и опередил его в таблице.

Когда только мечтал об основе «Спартака», а теперь забиваешь на уровне его лидеров