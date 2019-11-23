Главные новости дня. Моуринью выиграл в дебютном матче, Дзюба догнал Соболева и Шомуродова в гонке бомбардиров

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«Зенит» отказался покупать Олмо за 40 миллионов.
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Дзюба догнал Соболева и Шомуродова в гонке бомбардиров РПЛ.
«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в дебютном матче Моуринью.
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Филипп – о победном голе «Ростову»: «В Англии бы такой пенальти не поставили. ВАР портит игру».
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Когда только мечтал об основе «Спартака», а теперь забиваешь на уровне его лидеров
Источник: Бомбардир.ру