Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главные новости дня. Моуринью выиграл в дебютном матче, Дзюба догнал Соболева и Шомуродова в гонке бомбардиров

Главные новости дня. Моуринью выиграл в дебютном матче, Дзюба догнал Соболева и Шомуродова в гонке бомбардиров

23 ноября 2019, 23:04

«Барселона» хочет купить двух защитников и форварда.

«Зенит» отказался покупать Олмо за 40 миллионов.

«Зенит» победил «Рубин» благодаря голу Дзюбы.

Дзюба догнал Соболева и Шомуродова в гонке бомбардиров РПЛ.

«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в дебютном матче Моуринью.

«Динамо» благодаря двум голам с пенальти обыграло «Ростов».

Филипп – о победном голе «Ростову»: «В Англии бы такой пенальти не поставили. ВАР портит игру».

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и опередил его в таблице.

Когда только мечтал об основе «Спартака», а теперь забиваешь на уровне его лидеров

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+