Онана: «Некоторые клубы не доверяют темнокожим вратарям»

Потому что мало стоящих клиперов среди темнокожих...
Вратарь «Аякса» Андре Онана считает, что многие клубы не доверяют темнокожим голкиперам.
«Некоторые клубы не доверяют темнокожим вратарям. Это реальность. Вы просто должны трезво посмотреть на это. Я не специалист по тренировочным занятиям.
Возможно, у них есть особые причины, чтобы не доверять темнокожим голкиперам, потому что те часто страдают от потери концентрации», – сказал Онана.
- Онана выступает за «Аякс» с 2015 года.
- 23-летний камерунец пропустил 18 голов в 22 матчах текущего сезона.