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    Онана: «Некоторые клубы не доверяют темнокожим вратарям»

    Вратарь «Аякса» Андре Онана считает, что многие клубы не доверяют темнокожим голкиперам.

    «Некоторые клубы не доверяют темнокожим вратарям. Это реальность. Вы просто должны трезво посмотреть на это. Я не специалист по тренировочным занятиям.

    Возможно, у них есть особые причины, чтобы не доверять темнокожим голкиперам, потому что те часто страдают от потери концентрации», – сказал Онана.

    • Онана выступает за «Аякс» с 2015 года.
    • 23-летний камерунец пропустил 18 голов в 22 матчах текущего сезона.

    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 20:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +155

      Ушат Помоев 16 минут назад

      Потому что мало стоящих клиперов среди темнокожих...

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