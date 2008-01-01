Онана: «Некоторые клубы не доверяют темнокожим вратарям»

Вратарь «Аякса» Андре Онана считает, что многие клубы не доверяют темнокожим голкиперам.

«Некоторые клубы не доверяют темнокожим вратарям. Это реальность. Вы просто должны трезво посмотреть на это. Я не специалист по тренировочным занятиям.

Возможно, у них есть особые причины, чтобы не доверять темнокожим голкиперам, потому что те часто страдают от потери концентрации», – сказал Онана.