Черышев смотрел жеребьевку с защитником «Валенсии» Вассом. Они могут сыграть друг против друга на Евро-2020

На ЧМ-2018 Васс не вошёл в окончательную заявку. Не факт, что возьмут на этот раз.
Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев опубликовал в инстаграме совместное фото с датским защитником Даниэлем Вассом.
Одноклубники вместе смотрели жеребьевку УЕФА, на которой стало известно, что на Евро-2020 Дания сыграет с Россией дома.
Васс, как и Черышев, является действующим игроком сборной, поэтому партнеры по «Валенсии» могут сыграть друг против друга на чемпионате Европы.
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— Сборная России (@TeamRussia) November 22, 2019
Россия сыграет матч Евро-2020 с Данией на выезде