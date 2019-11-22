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    Черышев смотрел жеребьевку с защитником «Валенсии» Вассом. Они могут сыграть друг против друга на Евро-2020

    Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев опубликовал в инстаграме совместное фото с датским защитником Даниэлем Вассом.

    Одноклубники вместе смотрели жеребьевку УЕФА, на которой стало известно, что на Евро-2020 Дания сыграет с Россией дома.

    Васс, как и Черышев, является действующим игроком сборной, поэтому партнеры по «Валенсии» могут сыграть друг против друга на чемпионате Европы.

    Россия сыграет матч Евро-2020 с Данией на выезде


    Источник: инстаграм Дениса Черышева

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    Сегодня, 15:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2327

      Черкизовский Кот 14 минут назад

      На ЧМ-2018 Васс не вошёл в окончательную заявку. Не факт, что возьмут на этот раз.

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