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    «Вы всегда будете в сердце». Покеттино оставил игрокам «Тоттенхэма» записку на тактической доске

    Маурисио Покеттино уволен из «Тоттенхэма». Перед отбытием с клубной базы специалист оставил футболистам послание в зале для теоретических занятий. Фото доступно ниже.

    «Большое спасибо вам всем. Мы не можем говорить «до свидания». Вы всегда будете в сердце», – написал аргентинец от лица тренерского штаба.

    • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 27-го мая 2014 года.
    • Под его руководством лондонский клуб не выиграл ни одного трофея.
    • Наивысшее достижение «Тоттенхэма» при Покеттино – выход в финал Лиги чемпионов-2018/19, где команда проиграла «Ливерпулю» (0:2).

    «Тоттенхэм» и Покеттино устали друг от друга. И как же от этого грустно :(

    Источник: твиттер Хесуса Переса

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