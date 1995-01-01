РПЛ. «Локомотив» сыграет с «Тамбовом», у которого три победы подряд

Сегодня, 22-го ноября, стартует 17-й тур РПЛ. В Саранске сыграют «Тамбов» и «Локомотив». Москвичи на следующей неделе проведут встречу Лиги чемпионов против «Байера», а тамбовцы в последних трех матчах чемпионата России победили.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Тамбов – Локомотив (Москва)

22 ноября, 19:30 по Москве

Оренбург – Ахмат (Грозный)

23 ноября, 11:30 по Москве

Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург)

23 ноября, 14:00 по Москве

Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

23 ноября, 16:30 по Москве

Уфа – Сочи

24 ноября, 11:30 по Москве

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва)

24 ноября, 14:00 по Москве

Арсенал (Тула) – Краснодар

24 ноября, 16:30 по Москве

ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара)

24 ноября, 19:00 по Москве

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