РПЛ. «Локомотив» сыграет с «Тамбовом», у которого три победы подряд

Сегодня, 22-го ноября, стартует 17-й тур РПЛ. В Саранске сыграют «Тамбов» и «Локомотив». Москвичи на следующей неделе проведут встречу Лиги чемпионов против «Байера», а тамбовцы в последних трех матчах чемпионата России победили.
Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур
22 ноября, 19:30 по Москве
23 ноября, 11:30 по Москве
Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург)
23 ноября, 14:00 по Москве
Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)
23 ноября, 16:30 по Москве
24 ноября, 11:30 по Москве
Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва)
24 ноября, 14:00 по Москве
24 ноября, 16:30 по Москве
ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара)
24 ноября, 19:00 по Москве