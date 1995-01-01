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    РПЛ. «Локомотив» сыграет с «Тамбовом», у которого три победы подряд

    Сегодня, 22-го ноября, стартует 17-й тур РПЛ. В Саранске сыграют «Тамбов» и «Локомотив». Москвичи на следующей неделе проведут встречу Лиги чемпионов против «Байера», а тамбовцы в последних трех матчах чемпионата России победили.

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    Тамбов – Локомотив (Москва)

    22 ноября, 19:30 по Москве

    Оренбург – Ахмат (Грозный)

    23 ноября, 11:30 по Москве

    Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург)

    23 ноября, 14:00 по Москве

    Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    23 ноября, 16:30 по Москве

    Уфа – Сочи

    24 ноября, 11:30 по Москве

    Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва)

    24 ноября, 14:00 по Москве

    Арсенал (Тула) – Краснодар

    24 ноября, 16:30 по Москве

    ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара)

    24 ноября, 19:00 по Москве

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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