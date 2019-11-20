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Главные новости дня. «Милан» провел переговоры с агентом Ибрагимовича, Покеттино может возглавить «Баварию» по окончании сезона

20 ноября 2019, 22:18

Уткин опубликовал видео, на котором директор школы «Чертаново» выпивает с юными футболистами. Его мог снимать Головин.

Де Брюйне – о жеребьевке Евро-2020: «Это позор, что все уже определено. Футбол все больше становится бизнесом».

Покеттино может возглавить «Баварию» по окончании сезона.

«Добро пожаловать, Жозе». «Тоттенхэм» представил Моуринью в качестве главного тренера.

ESPN: «Манчестер Юнайтед» намерен подписать Джеко. Летом он продлил контракт с «Ромой».

Ди Марцио: «Милан» провел переговоры с агентом Ибрагимовича.

Канделаки: «Дзюба назван «бумажным солдатом», хотя играть вот так и есть куриные крылышки в пабе – разные по усилиям вещи».

Моуринью назначил своим ассистентом в «Тоттенхэме» португальца Сакраменто из «Лилля».

Будьте уверены, Моуринью вернулся другим человеком и тренером. Но это не значит, что у него все получится

Источник: Бомбардир.ру
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