Зам. Губернатора: «Самарская область сократит финансирование «Крыльям Советов»

Ожидаемая картинка после ЧМ - постепенный возврат к отсутствию ссредств "на местах". Всё бОльшая очевидность неспособности областных бюджетов содержать постренные к чемпионату стадионы, (на медцину не хватает!) снижение заплняемости и проч...
Поскольку у нас НИ ОДИН КЛУБ НЕ ОКУПАЕТСЯ, вкдючаястоличных суперкитов на гособеспечении (на беспечении госкоропораций или от Пр. зависящих жирных которв), инфраструктуру строим мы все -граждане страны (что такое "областные бюджеты? На чьи деньги шла подготвка к ЧМ и постройка "слонов"?) нехрен и дурака валять... Кому голову морочим про "развитие футбола и конкуренцию"? 1. Надо всех "добровольно-принудительных" спонсоров загнать в один федеральный фонд футбола...с бОльшей долей ПОРОВНУ РАСПРЕДЕЛЯЕМЫХ СРЕДСТВ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЗАМЕТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ в финансировании СТОЛИЧНЫМ КЛУБАМ. У столиц И ТАК есть куча плохо заслуженных "бонусов" для "опережающего развития (посещаемость, уровень покупательской способности, престижность проживания и проч..)
2. Не могут или не хотят в позорном РФС (не смогли форму для сборной пошить...) своей головой думать - СОДРАТЬ РЕГЛАМЕНТЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ КЛУБОВ, ПРИОБРЕТЕНИЮ НОВЫХ ИГРОКОВ И ПОТОЛКУ ЗП С НХЛ! Там давно поняли, что бабло надо вливать ВО ВСЮ ЛИГУ, А НЕ В ОТДЕЛЬНЫХ "БЛАТНЫХ" ЛЮБИМЧИКОВ". По теории игр это называется "игра с нулевой суммой". Стратегия win-win.
3.. На обозримый период, ПО ФАКТУ ОТСУТСТВИЯ СВОЕЙ ВЫСТРОЕННОЙ ШКОЛЫ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ, отменить лимит для клубов,... Хотят ВСЕ ДЕНЬГИ ВЛОЖИТЬ В ОДНУ ЗАКОРДОННУЮ СУПЕРЗВЕЗДУ, в кучу "кометок" поменьше...ИЛИ СВОИХ ПОДНЯТЬ - валяйте! НО:
3. Запретить выдавать паспорта иностранцам и ассимилировать их для включения в сборную РФ по футболу... НУ...КОГО МЫ ДУРИМ-ТО??? Братьев Азаров с Месси нам не сагитироать, а потолок с Гилермами и Фернандесами уже понятен...
Заместитель губернатора Александр Фетисов заявил, что бюджет «Крыльев Советов» на сезон-2020/21 составит около 1,6 миллиарда рублей, но половина средств будет получено от частных спонсоров.
«Бюджет останется на уровне нынешнего года. Точную цифру до копейки я пока назвать не могу, потому что мы немного меняем структуру финансирования. Уходим от бюджетного и движемся в сторону большего привлечения спонсоров. Если по внебюджетным источникам нам удастся лучше поработать, то сможем серьезно снизить финансовую нагрузку на область. Задача для нас на следующий год – достичь пропорции, когда одну половину расходной части обеспечивает регион, а другую – частные партнеры.
В этом сезоне у «Крыльев» были разные игры по результату и качеству футбола, но независимо от уровня соперника команда всегда боролась до конца. Точнее, даже дралась. После массовой потасовки в концовке недавней встречи с «Оренбургом» (1:0) такое определение вполне уместно.
Перед тренерским штабом и футболистами стоит задача закрепиться в середине таблицы, но пару туров назад мы были вообще в первой шестерке. И если «Крылья» проявят амбиции и добьются большего, все будут только рады. Но с нашими бюджетными возможностями и место в середине – хороший результат», – заявил Фетисов.