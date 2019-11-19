Определены 19 из 24 участников Евро-2020

По итогам очередного игрового дня отбора Евро-2020 стали известны еще два участника финальной части Евро-2020.

Таким образом, уже определились 19 из 24 команд, которые сыграют на континентальном первенстве.

Это Россия, Украина, Бельгия, Испания, Италия, Польша, Турция, Франция, Англия, Чехия, Швеция, Финляндия, Германия, Голландия, Хорватия, Австрия, Португалия, Дания и Швейцария.

Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы состоится 30 ноября в Бухаресте.