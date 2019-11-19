Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Определены 19 из 24 участников Евро-2020

19 ноября 2019, 01:33
1

По итогам очередного игрового дня отбора Евро-2020 стали известны еще два участника финальной части Евро-2020.

Таким образом, уже определились 19 из 24 команд, которые сыграют на континентальном первенстве.

Это Россия, Украина, Бельгия, Испания, Италия, Польша, Турция, Франция, Англия, Чехия, Швеция, Финляндия, Германия, Голландия, Хорватия, Австрия, Португалия, Дания и Швейцария.

Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы состоится 30 ноября в Бухаресте.

  • Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.
  • Четыре матча состоятся в Санкт-Петербурге.
  • Финал турнира примет лондонский стадион «Уэмбли».

Источник: Официальный твиттер УЕФА
Отбор ЧЕ-2020
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Viper for CSKA
1574138313
Очень крепкий состав. За всеми командами будет интересно понаблюдать. Пока без откровенных пассажиров, но Лига Наций, чувствую, их присутствие на Евро обеспечит, к сожалению. Только турнир портить всякими косоварами да македонцами северными.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+