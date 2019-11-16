Главные новости дня. Головин пропустит матч с Бельгией, Дюков сменил руководителя судейского комитета РФС

Дрогба отказался от возвращения в «Челси».

«Манчестер Сити» не будет отстранен от еврокубков за нарушения правил ФФП.

Роналду забил 7 голов в ворота Литвы. Это больше, чем любой другой сборной.

Головин пропустит матч с Бельгией.

Дюков подтвердил смену руководителя судейского комитета РФС.

Вилков отстранен от судейства в РПЛ.

РФС предложил Черчесову новый контракт.

Молодежная сборная России благодаря Дивееву и Умярову победила латышей и возглавила группу.

В РФС изменения – судейский комитет возглавил Хачатурянц. Откуда он взялся? А что будет с Егоровым?