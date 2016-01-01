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    Гвардиола подписал письма для 114 болельщиков, посетивших Украину

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поблагодарил болельщиков, пролетевших более 2,5 тысячи километров, чтобы посетить выездную игру против «Шахтера» в ЛЧ.

    Испанский специалист самостоятельно подписал письмо для каждого из 114 болельщиков, проехавших 4000 миль, чтобы посмотреть выездной матч своей команды с донецкой.

    Клуб и главный тренер поблагодарили фанатов за преданность и пригласили их посетить гостиничный комплекс, в котором команда будет проживать перед ответной игрой с «Шахтером».

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8

      Nikoo 22 минуты назад

      Вот это поступок. Молодец Пеп

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