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    Рамос – о матче с «Барселоной»: «Условия должны быть равны»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал выбор начала перенесенного матча чемпионата между «Барселоной» и «Реалом» на 18 декабря в 20:00 по местному времени.

    «В конечном итоге это на руку «Барселоне». Условия должны быть равны. Мы с ними сыграем в один день и должны иметь одинаковое количество времени на отдых.
    Как бы там ни было, мы будем готовы и собираемся выиграть этот матч», – сказал Рамос.

    По московскому времени матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится в 22:00.

    • На подготовку к матчу у мадридского клуба будет на 29 часов меньше.
    • 15 декабря «Реал» встречается на выезде с «Валенсией» в 21:00.
    • «Барселона» сыграет в гостях 14 декабря с «Сосьедадом» в 16:00.

    Источник: AS

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