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    Metro: Дрогба отказался вернуться в «Челси»

    Экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба признался, что отказался войти в тренерский штаб лондонцев из-за желания поработать в Федерации футбола Кот-д`Ивуара.

    «Я лидер по своему характеру. Меня не интересует роль простого тренера. Тренер имеет влияние на свой клуб, а я хочу иметь влияние на целую нацию. У Кот-д`Ивуара славное футбольное прошлое, и я хочу, чтобы мы переосмыслили футбол, чтобы развиваться в будущем», – заявил Дрогба.

    • Дидье выступал за «Челси» с 2004 по 2012 год.
    • За лондонский клуб он провел 381 матч, забил 164 гола и отдал 86 результативных передач.
    • В составе синих Дидье выиграл 4 чемпионата и Лигу чемпионов-2011/12.

    Источник: Metro

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +12555

      bset 41 секунду назад

      Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы сделать два вперед. Можно получить достаточно опыта в Англии, а потом возвращаться на родину и делиться этим опытом)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1207

      lek! 58 минут назад

      Вождь , правильное решение .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +128

      Ушат Помоев 1 час назад

      Ба Дрогба!)Легенда!!!

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