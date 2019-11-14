Главные новости дня. Ибрагимович покинул «Гэлакси», adidas объяснил перевернутый флаг на форме сборной России

Малком восстановится к зимнему сбору «Зенита».

Головин снова стал игроком матча в «Монако».

Adidas объяснил, почему флаг России на новой форме перевернут.

В итальянской прессе пишут, что братья Миранчуки стоят 100 миллионов.

В Минспорта Ростовской области отреагировали на информацию о финансовом кризисе «Ростова».

Комличенко рассказал почему не оказался в «Спартаке».

Адиев возглавил «Чайку».

«Ливерпуль» намерен приобрести Санчо.

«Лос-Анджелес Гэлакси» сообщил об уходе Ибрагимовича.

Анри стал тренером клуба МЛС.

Как «Монако» бодрит даже совсем безнадежных игроков