Главные новости дня. Ибрагимович покинул «Гэлакси», adidas объяснил перевернутый флаг на форме сборной России

Малком восстановится к зимнему сбору «Зенита».
Головин снова стал игроком матча в «Монако».
Adidas объяснил, почему флаг России на новой форме перевернут.
В итальянской прессе пишут, что братья Миранчуки стоят 100 миллионов.
В Минспорта Ростовской области отреагировали на информацию о финансовом кризисе «Ростова».
Комличенко рассказал почему не оказался в «Спартаке».
Адиев возглавил «Чайку».
«Ливерпуль» намерен приобрести Санчо.
«Лос-Анджелес Гэлакси» сообщил об уходе Ибрагимовича.
Анри стал тренером клуба МЛС.
Как «Монако» бодрит даже совсем безнадежных игроков
Источник: «Бомбардир.ру»