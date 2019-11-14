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  • Главные новости дня. Ибрагимович покинул «Гэлакси», adidas объяснил перевернутый флаг на форме сборной России

Главные новости дня. Ибрагимович покинул «Гэлакси», adidas объяснил перевернутый флаг на форме сборной России

14 ноября 2019, 21:28

Малком восстановится к зимнему сбору «Зенита».

Головин снова стал игроком матча в «Монако».

Adidas объяснил, почему флаг России на новой форме перевернут.

В итальянской прессе пишут, что братья Миранчуки стоят 100 миллионов.

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Комличенко рассказал почему не оказался в «Спартаке».

Адиев возглавил «Чайку».

«Ливерпуль» намерен приобрести Санчо.

«Лос-Анджелес Гэлакси» сообщил об уходе Ибрагимовича.

Анри стал тренером клуба МЛС.

Как «Монако» бодрит даже совсем безнадежных игроков

Источник: «Бомбардир.ру»
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