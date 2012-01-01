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    С декабря в АПЛ произойдут изменения в процедуре VAR

    АПЛ и организация арбитров PGMOL сообщили об изменениях в системе VAR.

    С декабря зрителям будут сообщать, что конкретно проверяется при видеопросмотре эпизода. К примеру, раньше на экран выводилось сообщение: «Проверка пенальти». Теперь болельщики на трибунах увидят: «Проверка пенальти — возможна игра рукой».

    Также в заявлении подчеркнуто, что АПЛ и PGMOL будут и дальше работать над увеличением скорости принятия решений при использовании системы VAR.

    Источник: официальный сайт АПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +903

      playsh 12 минут назад

      Что бы там не выявил VAR, решение всё равно принимает арбитр.Беда в том ,что в разных странах одно и тоже нарушение трактуется по разному.Всё это надо приводить к общему знаменателю.

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      Рейтинг: +8697

      Cules2013 1 час назад

      Тут иная проблемка вдруг вырисовалась - неровно иногда чертят оффсайдную линию. С этим как быть?

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