С декабря в АПЛ произойдут изменения в процедуре VAR

АПЛ и организация арбитров PGMOL сообщили об изменениях в системе VAR.

С декабря зрителям будут сообщать, что конкретно проверяется при видеопросмотре эпизода. К примеру, раньше на экран выводилось сообщение: «Проверка пенальти». Теперь болельщики на трибунах увидят: «Проверка пенальти — возможна игра рукой».

Также в заявлении подчеркнуто, что АПЛ и PGMOL будут и дальше работать над увеличением скорости принятия решений при использовании системы VAR.