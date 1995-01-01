Черчесов согласился проводить тренировочные сборы национальной команды России в Сочи

Как разница где их проводить?главное чтоб результат был!!!
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов согласился проводить тренировочные сборы национальной команды на территории Сочи.
«В ходе общения мэр города Алексей Копайгородский высказал свое предложение, чтобы команда и дальше проводила тренировочные сборы на территории Сочи. Черчесов согласился, отметив, что если команду приглашают, он обязательно этой возможностью пользуется.
Мы готовы и будем рады, если Сочи станет домашней тренировочной базой для сборной России», – сказал директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сергей Пилосян
- Сборная России проводила тренировочный сбор в Сочи перед матчем с Бельгией в отборе на Евро-2020.
- Встреча с бельгийцами пройдет в Санкт-Петербурге 16 ноября, начало – в 20:00 по московскому времени.
- Россия отстает от Бельгии на три очка перед очной игрой.