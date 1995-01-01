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    Черчесов согласился проводить тренировочные сборы национальной команды России в Сочи

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов согласился проводить тренировочные сборы национальной команды на территории Сочи.

    «В ходе общения мэр города Алексей Копайгородский высказал свое предложение, чтобы команда и дальше проводила тренировочные сборы на территории Сочи. Черчесов согласился, отметив, что если команду приглашают, он обязательно этой возможностью пользуется.

    Мы готовы и будем рады, если Сочи станет домашней тренировочной базой для сборной России», – сказал директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сергей Пилосян

    • Сборная России проводила тренировочный сбор в Сочи перед матчем с Бельгией в отборе на Евро-2020.
    • Встреча с бельгийцами пройдет в Санкт-Петербурге 16 ноября, начало – в 20:00 по московскому времени.
    • Россия отстает от Бельгии на три очка перед очной игрой.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +124

      Ушат Помоев 27 минут назад

      Как разница где их проводить?главное чтоб результат был!!!

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