Главные новости утра. Малком восстановится к первому зимнему сбору, «Лос-Анджелес Гэлакси» подтвердил уход Ибрагимовича

Бывший сотрудник adidas: «Форма сборной России с диагональной полосой в виде флага – идея Фурсенко»
«Лос-Анджелес Гэлакси» подтвердил уход Ибрагимовича
Bobsoccer: Малком должен восстановиться к первому зимнему сбору «Зенита», Маммана – в середине весны
Adidas – о форме сборной России: «Гордимся, что 12 лет являемся партнером РФС и поэтому уверены, что вместе найдем решение»
Тедеско: «Могу представить, что останусь в «Спартаке» надолго, не хочу использовать клуб в качестве трамплина для развития карьеры»
Источник: «Бомбардир»