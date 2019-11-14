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Главные новости утра. Малком восстановится к первому зимнему сбору, «Лос-Анджелес Гэлакси» подтвердил уход Ибрагимовича

14 ноября 2019, 11:58

Бывший сотрудник adidas: «Форма сборной России с диагональной полосой в виде флага – идея Фурсенко»

«Лос-Анджелес Гэлакси» подтвердил уход Ибрагимовича

Bobsoccer: Малком должен восстановиться к первому зимнему сбору «Зенита», Маммана – в середине весны

Adidas – о форме сборной России: «Гордимся, что 12 лет являемся партнером РФС и поэтому уверены, что вместе найдем решение»

Тедеско: «Могу представить, что останусь в «Спартаке» надолго, не хочу использовать клуб в качестве трамплина для развития карьеры»

Источник: «Бомбардир»
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