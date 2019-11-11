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  • Главные новости дня. Неймар поддержал игроков «Шахтера», Гончаренко извинился за попавшие в эфир эмоции

Главные новости дня. Неймар поддержал игроков «Шахтера», Гончаренко извинился за попавшие в эфир эмоции

11 ноября 2019, 20:45

Гончаренко: «Не позволил никаких оскорблений в адрес арбитров».

De Gelderlander: зарплата Слуцкого в «Витессе» – 1 миллион в год.

«Сиэтл» – чемпион МЛС-2019.

Mash: Глушаков требует взыскать с бывшей жены 204 миллиона рублей.

Неймар поддержал игроков «Шахтера», пострадавших от расизма в матче с «Динамо».

«Чемпионат»: участие Головина в матче с Бельгией под вопросом. Последний матч «Монако» он отыграл на уколах.

Саудовская Аравия заплатила 120 миллионов, чтобы принять Суперкубок Испании.

Егоров – о критике судейства: «РФС дал время до конца года на исправление ситуации. Надеюсь, все получится».

Тайсон страдает в «Шахтере» не только из-за расизма. Давно хочет уйти, но не отпускают

Источник: Бомбардир.ру
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