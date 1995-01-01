Главные новости утра. «Локомотив» и «Динамо» интересуются Соболевым, Энрике может возглавить «Арсенал»

Сборная России прилетела в Сочи для подготовки к матчам против Бельгии и Сан-Марино
Луис Энрике может возглавить «Арсенал»
Головин попал в символическую сборную 12-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe
«Локомотив» и «Динамо» интересуются Соболевым
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Сборная России прилетела в Сочи для подготовки к матчам против Бельгии и Сан-Марино
Луис Энрике может возглавить «Арсенал»
Головин попал в символическую сборную 12-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe
«Локомотив» и «Динамо» интересуются Соболевым