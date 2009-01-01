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    Журналист Алланазаров: «Спартак» хотел поехать в США на Florida Cup, но реально не получилось. Бывает»

    Корреспондент издания Sport24 Максим Алланазаров на основании собственных источников подтвердил, что «Спартак» не поедет в США в январе на товарищеский турнир. Причина – проблемы с визами.

    «Принимающая сторона брала на себя все обязательства по оформлению разрешений, но что-то пошло не так. Подключали даже каких-то шишек в конгрессе, но ничего не помогло. Штрафа для «Спартака» не будет. Организаторы уже ищут замену москвичам.

    Не стал бы связывать данное развитие событий с изменениями планов нового главного тренера. Поехать хотели, но реально не получилось. Такое бывает», – написал Алланазаров в телеграм-канале.

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 13:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9753

      vka1970 3 минуты назад

      Чтобы не случилось, всё к лучшему.

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