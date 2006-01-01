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    Понсе забил первый гол в РПЛ на «Открытие Арене», выведя «Спартак» вперед в матче с «Крыльями»

    В эти минуты проходит матч 16 тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов». На третьей минуте хозяев вывел вперед аргентинский нападающий Эсекьель Понсе.

    Это его первый гол на «Открытие Арене» в чемпионате России. Всего в сезоне РПЛ Понсе забил два мяча.

    • «Спартак» перед игрой шел в таблице восьмым.
    • «Крылья Советов» занимали десятое место.
    • В случае победы «Спартак» поднимется на шестую строчку.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1638

      Томик 24 минуты назад

      Пенальти не поставил, на Айртоне сфолили - штрафной в сторону Спартака, Гацкан сзади по ногам бьёт - жёлтой нет. Это херня просто какая-то... Сколько можно? Чего б так со Спартаком не играть...

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      Рейтинг: +8750

      Диктор 52 минуты назад

      Красавчик надо было рано или поздно раскрыться.

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      Рейтинг: +72

      mama1991 55 минут назад

      чистый пенальти!!!!! куда эти в ы б л я д к и недосудьи смотрят?????? на такой скорости любое касание это падение, мяч был прокинут, лариик вываливался один на один.... н а х там вар????????

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      Рейтинг: +1638

      Томик > mama1991 28 минут назад

      Какого *** не смотрит судья? Вот вопрос. Правильно Борзыкин говорит - VARа у нас нет, ведь его не смотрят и не показывают в последнее время. Из этого следует вывод, что что-то сломалось у Матч ТВ. Как обычно. У них нихера не работает.

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      Рейтинг: +1638

      Томик > mama1991 26 минут назад

      Пока спорные моменты на экран не будут выводить и разговоры судей в эфир - всё это х.йня, а не VAR.

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      Рейтинг: +72

      mama1991 > Томик 10 минут назад

      казалось бы вар, очевидно есть спорный момент, судья идет смотрит, н а х у я слушать подсказки дилетантов? все очень просто, есть эпизод, иди смотри..... иначе все это х у й н я !!!!!!!!! б л я д ь очевидно же, ну просто же.....

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