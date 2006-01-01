Понсе забил первый гол в РПЛ на «Открытие Арене», выведя «Спартак» вперед в матче с «Крыльями»

В эти минуты проходит матч 16 тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов». На третьей минуте хозяев вывел вперед аргентинский нападающий Эсекьель Понсе.

Это его первый гол на «Открытие Арене» в чемпионате России. Всего в сезоне РПЛ Понсе забил два мяча.