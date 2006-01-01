Понсе забил первый гол в РПЛ на «Открытие Арене», выведя «Спартак» вперед в матче с «Крыльями»

Пенальти не поставил, на Айртоне сфолили - штрафной в сторону Спартака, Гацкан сзади по ногам бьёт - жёлтой нет. Это херня просто какая-то... Сколько можно? Чего б так со Спартаком не играть...
В эти минуты проходит матч 16 тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов». На третьей минуте хозяев вывел вперед аргентинский нападающий Эсекьель Понсе.
Это его первый гол на «Открытие Арене» в чемпионате России. Всего в сезоне РПЛ Понсе забил два мяча.
- «Спартак» перед игрой шел в таблице восьмым.
- «Крылья Советов» занимали десятое место.
- В случае победы «Спартак» поднимется на шестую строчку.