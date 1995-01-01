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    РПЛ. «Ахмат» сыграет с «Уралом» в стартовом матче 16-го тура ⚽

    В пятницу, 8 ноября, стартует 16-й тур российской Премьер-лиги.

    «Ахмат» в Грозном сыграет против «Урала».

    Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

    Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург)

    8 ноября, 19:30 мск

    Рубин (Казань) – Динамо (Москва)

    9 ноября, 14:00 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Тамбов

    9 ноября, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара)

    9 ноября, 19:00 мск

    Оренбург – Уфа

    10 ноября, 11:30 мск

    Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург)

    10 ноября, 14:00 мск

    Сочи – ЦСКА (Москва)

    10 ноября, 16:30 мск

    Локомотив (Москва) – Краснодар

    10 ноября, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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