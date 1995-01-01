РПЛ. «Ахмат» сыграет с «Уралом» в стартовом матче 16-го тура ⚽

В пятницу, 8 ноября, стартует 16-й тур российской Премьер-лиги.
«Ахмат» в Грозном сыграет против «Урала».
Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур
Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург)
8 ноября, 19:30 мск
Рубин (Казань) – Динамо (Москва)
9 ноября, 14:00 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Тамбов
9 ноября, 16:30 мск
Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара)
9 ноября, 19:00 мск
10 ноября, 11:30 мск
Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург)
10 ноября, 14:00 мск
10 ноября, 16:30 мск
Локомотив (Москва) – Краснодар
10 ноября, 19:00 мск