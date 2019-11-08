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Главные новости дня. ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ференцварошем», «Краснодар» обыграл «Трабзонспор»

8 ноября 2019, 01:16
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Сборная России: «Черышев не сыграет с Бельгией и Сан-Марино».

Клопп: «Для меня Гвардиола – лучший тренер в мире».

Сборная России представила форму на Евро-2020.

Алексей Миранчук: «Между Европой и «Зенитом» выберу Европу».

«Ференцварош» – ЦСКА: венгерские болельщики напали на фанатов российского клуба.

Лига Европы. «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» и догнал «Хетафе» в таблице.

Лига Европы. «Севилья» досрочно вышла в плей-офф, «Селтик» обыграл «Лацио» и другие результаты.

Лига Европы. ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ференцварошем».

Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Партизан», «Эспаньол» забил шесть мячей «Лудогорцу» и другие результаты.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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Бугимен
1573194963
С ПОБЕДОЙ БЫКИ!!!!!!!!!!
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ZENIT*****
1573205990
Поздравляю быков с победой!
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