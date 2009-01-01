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    Венгер – о «Баварии»: «Приму решение в ближайшие дни»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о предложении возглавить «Баварию».

    «Я еще не решил, хочу ли я вернуться к тренерской работе или нет. Вот почему это трудное решение для меня, и я приму его в ближайшие дни или на следующей неделе», – сказал Венгер.

    По его словам, он «вполне удовлетворен» ролью телевизионного эксперта, однако скучает по футбольному полю.

    Сообщалось, что Венгер – главный кандидат на пост главного тренера «Баварии». Немцы подпишут контракт с французом сроком действия до конца текущего сезона.

    • «Бавария» уволила Нико Ковача в воскресенье вечером.
    • В текущем сезоне мюнхенцы занимают четвертое место в Бундеслиге по итогам десяти туров.

    Источник: Kicker

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