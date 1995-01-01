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    Шаронов: «Результативность «Рубина» – неудовлетворительная. Нам нужно создавать больше голевых моментов и реализовывать их»

    Тренер «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал игру своей команды в первом круге РПЛ.

    «Итоги первого круга? Мы подведем их в конце сезона. Результативность неудовлетворительная. Нам нужно создавать больше голевых моментов и реализовывать их. Мы идем вперед шаг за шагом.

    К «Динамо» будем готовиться в штатном режиме. У нас есть определенный цикл, есть информация по клубу. У них сменился главный тренер и изменился рисунок игры. Мы анализируем их, анализируем свою игру, готовимся. Думаю, что в чемпионате России можно обыграть любого соперника», – сказал Шаронов.

    • После 15 туров «Рубин» занимает 12-е место в таблице с 17 очками.
    • Четыре из пяти последних матчей казанцев закончились со счетом 0:0.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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