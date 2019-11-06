Рэмзи на четвертой минуте вывел «Ювентус» вперед в игре против «Локомотива», пробив между ног Гилерме

В эти минуты проходит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом». На четвертой минуте гостей вывел вперед валлиец Аарон Рэмзи.

Футболист пополнил итальянцев летом, перейдя из «Арсенала». «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.

В текущем сезоне Серии А Рэмзи забил один гол.

Для валлийца это третий матч Лиги чемпионов за «Ювентус».

Туринцы лидируют в группе.