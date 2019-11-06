Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Рэмзи на четвертой минуте вывел «Ювентус» вперед в игре против «Локомотива», пробив между ног Гилерме

    В эти минуты проходит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом». На четвертой минуте гостей вывел вперед валлиец Аарон Рэмзи.

    Футболист пополнил итальянцев летом, перейдя из «Арсенала». «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.

    • В текущем сезоне Серии А Рэмзи забил один гол.
    • Для валлийца это третий матч Лиги чемпионов за «Ювентус».
    • Туринцы лидируют в группе.

    Источник: твиттер МАТЧ ПРЕМЬЕР

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:02
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1731

      SIRIUS 2002 37 минут назад

      Надо забить на один больше..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3073

      AtticusFinch 38 минут назад

      Кто заголовки пишет идиотские?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3124

      polt 49 минут назад

      Пробил Роналду, а Рэмзи только дозакатил мяч в ворота.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Граф2019 1 час назад

      давай паровозик!!! не c малышей( банят)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +694

      playsh 1 час назад

      Гильерме,ты что,по стопам Филимонова пошёл? Нам своих хватает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4575

      ivan-football-fan 1 час назад

      Локо - лучший клуб страны...в наших обстоятельствах)))
      И...ведь... НЕ БОЯТСЯ, СУКИ...ЮВЕНТУСОВ И РОНИКОВ)))
      Чувчтвуется "рука наситавника": ПАЛЫЧУ ПОЗДНО КОГО-ТО ПО ЖИЗНИ Ы ФУТБОЛЕ БОЯТЬСЯ!)))
      Приятно посмотреть)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Proker 1 час назад

      Вообще то мяч пересёк линии ворот от штрафного удара Роналду

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +74368

      zigbert > Proker 46 минут назад

      У меня такое же мнение. Надо смотреть повторы.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3073

      AtticusFinch > Proker 40 минут назад

      Полностью проекция мяча не пересекла линию ворот - это было сразу видно на повторах!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1731

      SIRIUS 2002 > zigbert 40 минут назад

      нет Саня..на ленточке краешком был..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3707

      dinar7777dinar > Proker 35 минут назад

      Случайный голишко и роналду вообщем ни о чем .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +604

      FENIX-SL > dinar7777dinar 34 минуты назад

      вчера Месси жестко конечно прошелся по пражской команде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1467

      Бухбух 1 час назад

      Вратарище стал косячить не меньше Лодыгина.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Граф2019 1 час назад

      а паровоз не настоящий...взял да и забил!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74361
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru