Главные новости дня. «Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу», «Ливерпуль» сыграет два матча за два дня

Тедеско: «Главная цель «Спартака» – обретение игровой стабильности и стиля. Оценивать таблицу сейчас – бессмысленно».

Егоров: «Почему Азмуна должны были удалить? Шипами в ногу? Бывает. Игрок пытался сыграть в мяч».

Черчесов: «Почему не вызвал Соболева? Он проявил себя в чемпионате не лучшим образом».

ФАН: «Уфа» готова продать Фомина за 2,5 миллиона евро.

Гомеш, получивший перелом ноги в матче с «Тоттенхэмом», выписан из больницы.

«Ливерпуль» сыграет два матча за два дня. Клуб заявил, что выпустит второй состав на матч Кубка с «Астон Виллой».

Джака лишен капитанской повязки в «Арсенале».

Лига чемпионов. «Барселона» и «Славия» не забили голов друг другу.

Лига чемпионов. «Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу».

Нагельсман: «Если мне позвонит Тедеско, я расскажу ему, как обыграть «Зенит». Но не вам, журналистам».

Семак: «Лимит мешает здоровой конкуренции».

Лига чемпионов. «Лион» обыграл «Бенфику» и оторвался от «Зенита», «Боруссия» сделала камбэк в матче с «Интером» – дубль на счету Хакими.

Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Генк», «Наполи» сыграл вничью с «Зальцбургом».

Лига чемпионов. «Валенсия» обыграла «Лилль», «Челси» сыграл вничью с «Аяксом», отыгравшись со счета 1:4.

Матч «Челси» с «Аяксом» – пекло. Главный герой – волшебник Зиеш