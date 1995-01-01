Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Главные новости дня. «Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу», «Ливерпуль» сыграет два матча за два дня

    Тедеско: «Главная цель «Спартака» – обретение игровой стабильности и стиля. Оценивать таблицу сейчас – бессмысленно».

    Егоров: «Почему Азмуна должны были удалить? Шипами в ногу? Бывает. Игрок пытался сыграть в мяч».

    Черчесов: «Почему не вызвал Соболева? Он проявил себя в чемпионате не лучшим образом».

    ФАН: «Уфа» готова продать Фомина за 2,5 миллиона евро.

    Гомеш, получивший перелом ноги в матче с «Тоттенхэмом», выписан из больницы.

    «Ливерпуль» сыграет два матча за два дня. Клуб заявил, что выпустит второй состав на матч Кубка с «Астон Виллой».

    Джака лишен капитанской повязки в «Арсенале».

    Лига чемпионов. «Барселона» и «Славия» не забили голов друг другу.

    Лига чемпионов. «Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу».

    Нагельсман: «Если мне позвонит Тедеско, я расскажу ему, как обыграть «Зенит». Но не вам, журналистам».

    Семак: «Лимит мешает здоровой конкуренции».

    Лига чемпионов. «Лион» обыграл «Бенфику» и оторвался от «Зенита», «Боруссия» сделала камбэк в матче с «Интером» – дубль на счету Хакими.

    Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Генк», «Наполи» сыграл вничью с «Зальцбургом».

    Лига чемпионов. «Валенсия» обыграла «Лилль», «Челси» сыграл вничью с «Аяксом», отыгравшись со счета 1:4.

    Матч «Челси» с «Аяксом» – пекло. Главный герой – волшебник Зиеш

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:35
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74352
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru