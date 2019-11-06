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Главные новости дня. «Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу», «Ливерпуль» сыграет два матча за два дня

6 ноября 2019, 01:35
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Тедеско: «Главная цель «Спартака» – обретение игровой стабильности и стиля. Оценивать таблицу сейчас – бессмысленно».

Егоров: «Почему Азмуна должны были удалить? Шипами в ногу? Бывает. Игрок пытался сыграть в мяч».

Черчесов: «Почему не вызвал Соболева? Он проявил себя в чемпионате не лучшим образом».

ФАН: «Уфа» готова продать Фомина за 2,5 миллиона евро.

Гомеш, получивший перелом ноги в матче с «Тоттенхэмом», выписан из больницы.

«Ливерпуль» сыграет два матча за два дня. Клуб заявил, что выпустит второй состав на матч Кубка с «Астон Виллой».

Джака лишен капитанской повязки в «Арсенале».

Лига чемпионов. «Барселона» и «Славия» не забили голов друг другу.

Лига чемпионов. «Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу».

Нагельсман: «Если мне позвонит Тедеско, я расскажу ему, как обыграть «Зенит». Но не вам, журналистам».

Семак: «Лимит мешает здоровой конкуренции».

Лига чемпионов. «Лион» обыграл «Бенфику» и оторвался от «Зенита», «Боруссия» сделала камбэк в матче с «Интером» – дубль на счету Хакими.

Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Генк», «Наполи» сыграл вничью с «Зальцбургом».

Лига чемпионов. «Валенсия» обыграла «Лилль», «Челси» сыграл вничью с «Аяксом», отыгравшись со счета 1:4.

Матч «Челси» с «Аяксом» – пекло. Главный герой – волшебник Зиеш

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (12)
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Sviro
1573018392
Смотрел игру и, к своему удивлению, глядя на грязную игру Зенита, болел за Лейпциг.
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mihail200606
1573020184
Зениту тренер другой нужен для ЛЧ, помоему, в первую очередь.. .
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Vepras
1573020901
Лейпциг оле-оле-оле.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1573021514
Забитцер -- голевая фамилия.
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Muboraksho
1573023580
Сегодняшний Зенит это 30% Зенита при Дика Адвоката в свое время...
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alex1951
1573026823
Семак и вся его банда укуренных ,просто обязаны выйти на травушку-муравушку супер стадиона общества ГАЗПРОМА (сокр...Газовик).... и проскандировать -- А мы ГАВ НО....а мы ГАВ НО,большое ,рыжее ГАВ НО
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seth343
1573031073
карма
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