Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главные новости дня. «Спартак» дома проиграл «Арсеналу», Касильяс впервые за полгода провел тренировку

Главные новости дня. «Спартак» дома проиграл «Арсеналу», Касильяс впервые за полгода провел тренировку

4 ноября 2019, 22:37
3

Черчесов: «Я передвигал игрока на другую позицию. Он четыре месяца со мной не разговаривал».

РПЛ. «Оренбург» на выезде обыграл «Урал» и вышел на шестое место в лиге.

ФИФА пригрозила «Кардиффу» запретом на трансферы. Клуб еще не заплатил «Нанту» за переход Салы.

Касильяс впервые за полгода провел тренировку.

РПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином». Казанцы не проигрывают пять матчей подряд.

Хусаинов – о фоле Луценко на Айртоне: «Арбитр должен был удалять игрока. Последствия могли быть как во вчерашнем матче, когда фолил Сон».

«Хорошо, что помощники напомнили»: Тедеско едва не нарушил лимит на легионеров.

РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Арсеналу». Это первое поражение москвичей после назначения Тедеско.

«Оренбург» – это терпение и характер. Заслуживают, чтобы мы о них написали, а вы – прочитали

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
tushkanlz
1572898910
А гол "арсенальцы" забили красиво! «Арсеналу» повезло,конечно, отстоять счёт,но,ведь,везёт тому, кто ведёт..))).
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+