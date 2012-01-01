Главные новости дня. «Спартак» дома проиграл «Арсеналу», Касильяс впервые за полгода провел тренировку

А гол "арсенальцы" забили красиво! «Арсеналу» повезло,конечно, отстоять счёт,но,ведь,везёт тому, кто ведёт..))).
Черчесов: «Я передвигал игрока на другую позицию. Он четыре месяца со мной не разговаривал».
РПЛ. «Оренбург» на выезде обыграл «Урал» и вышел на шестое место в лиге.
ФИФА пригрозила «Кардиффу» запретом на трансферы. Клуб еще не заплатил «Нанту» за переход Салы.
Касильяс впервые за полгода провел тренировку.
РПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином». Казанцы не проигрывают пять матчей подряд.
Хусаинов – о фоле Луценко на Айртоне: «Арбитр должен был удалять игрока. Последствия могли быть как во вчерашнем матче, когда фолил Сон».
«Хорошо, что помощники напомнили»: Тедеско едва не нарушил лимит на легионеров.
РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Арсеналу». Это первое поражение москвичей после назначения Тедеско.
«Оренбург» – это терпение и характер. Заслуживают, чтобы мы о них написали, а вы – прочитали