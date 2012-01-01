Главные новости дня. «Спартак» дома проиграл «Арсеналу», Касильяс впервые за полгода провел тренировку

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +179

      tushkanlz 32 минуты назад

      А гол "арсенальцы" забили красиво! «Арсеналу» повезло,конечно, отстоять счёт,но,ведь,везёт тому, кто ведёт..))).

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