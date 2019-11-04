Главные новости дня. «Спартак» дома проиграл «Арсеналу», Касильяс впервые за полгода провел тренировку

Черчесов: «Я передвигал игрока на другую позицию. Он четыре месяца со мной не разговаривал».

РПЛ. «Оренбург» на выезде обыграл «Урал» и вышел на шестое место в лиге.

ФИФА пригрозила «Кардиффу» запретом на трансферы. Клуб еще не заплатил «Нанту» за переход Салы.

Касильяс впервые за полгода провел тренировку.

РПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином». Казанцы не проигрывают пять матчей подряд.

Хусаинов – о фоле Луценко на Айртоне: «Арбитр должен был удалять игрока. Последствия могли быть как во вчерашнем матче, когда фолил Сон».

«Хорошо, что помощники напомнили»: Тедеско едва не нарушил лимит на легионеров.

РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Арсеналу». Это первое поражение москвичей после назначения Тедеско.

«Оренбург» – это терпение и характер. Заслуживают, чтобы мы о них написали, а вы – прочитали